「先讓子彈飛一下」 川習會可能因對等關稅延遲

美國總統川普 與中國國家主席習近平的「川習會」可能因川普的「對等關稅 」而延遲。中國學者吳心伯表示，中美元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。

3月間，華爾街 日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱川普最快4月訪中。但「川習會」至今仍是只聞樓梯響。

中央社報導，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪表示，美國公布的「對等關稅」是「瘋狂關稅」，本身和貿易已經沒有什麼關係，更多是談判籌碼。對於關稅大棒是否會加速中美元首會面協商，他持否定態度。

吳心伯說，美方在芬太尼等問題上有求於中國、也想跟中國做交易，但是美國不知道什麼是合適的方法，而是拿著關稅大棒打來打去，沒有誠意，「在這種情況下講元首會晤，不現實」。

吳心伯說，中方肯定不能夠在美方的壓力下舉行元首會晤，更好的辦法是在對等關稅出來後，讓子彈先飛一會兒。

吳心伯說，因為這次不是只對中國加關稅，很多國家可能會陸續對美國做出反制，加上兩個月後美國的經濟形勢有可能更糟，「川普可能會處在一種內外壓力之下，到那時候再談，形式可能對中國更有利一些」。