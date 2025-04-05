我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

韓劇「苦盡柑來」相約「張家界看落葉」 景區快發邀請函

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張家界是南韓人最愛的旅遊地點。（取材自中新網／視覺中國圖）
張家界是南韓人最愛的旅遊地點。（取材自中新網／視覺中國圖）

「明年我們去張家界看落葉。」隨著高口碑韓劇「苦盡柑來遇見你」引起熱議，位於湖南的張家界景區也頻頻登上熱搜，張家界文旅接連更新短視頻，向世界各地的遊客發出召喚。

中新網報導，張家界市文化旅遊廣電體育局近日向「苦盡柑來遇見你」導演金元錫、編劇林尚春以及製作人和主演發出了一封雙語邀請函：「我們誠摯邀請你們親臨張家界，共赴一場『柑來之旅』，共同見證『落葉之約』！」

近日，由金元錫執導、林尚春編劇，李知恩（IU）、朴寶劍等主演的「苦盡柑來遇見你」開播，該劇通過三代女性的命運交織，細膩講述了跨越半個世紀的愛情、親情與成長故事，目前豆瓣評分已達到9.6分，成為近年來口碑最高的韓劇之一。

大結局裡，主角吳愛純對病重的愛人梁寬植說，想要明年去看張家界的落葉，所以一定要撐下去。這段劇情賺足了觀眾眼淚，也讓張家界成為熱議焦點。

不止是「苦盡柑來遇見你」，在多部南韓電視劇、綜藝中，都出現過張家界的身影。

同樣由IU主演的韓劇「我的大叔」裡，就有一段劇情提起，年輕人們想把媽媽們送去張家界旅遊。

南韓ENHYPEN組合成員梁禎元也跟中國歌迷分享，「我小時候去過張家界！」

而每個從張家界玩耍歸來的小夥伴，都會發出同一句感嘆——韓國人好多啊！

「張家界山上『長』滿韓國人！」「張家界在這個賽季強得可怕！」網路上，關於張家界旅遊的探討總會時不時登上熱搜。

數據顯示，2024年，前往張家界國家森林公園遊覽的南韓遊客達40萬人次，占景區境外遊市場份額一半以上。

風景夠硬、行動夠早、服務夠強，幾個關鍵詞或許可以概括張家界的超絕吸引力。

「夢幻仙境」武陵源、「武陵之魂」天門山……張家界坐擁世界自然遺產、中國第一個國家森林公園，境內奇峰三千，秀水八百，匯集了無數壯觀獨特的自然景觀。

對酷愛登山出遊的南韓人來說，這裡鬼斧神工的石英砂巖峰林，雲霧繚繞的幽深峽谷，以及999級「天梯」的攀登路線，滿足了他們對山的追求。聯合國前秘書長潘基文曾感嘆，張家界是「地上最高絕景」。

來源：“張家界文旅”短視頻賬號
來源：“張家界文旅”短視頻賬號

南韓 韓劇 聯合國

上一則

繼南韓後 東南亞遊客「扎堆」虎跳峽 「訂單排到十一」

下一則

「先讓子彈飛一下」 川習會可能因對等關稅延遲

延伸閱讀

熱播韓劇「相約看落葉」 為何南韓人這麼愛張家界？

熱播韓劇「相約看落葉」 為何南韓人這麼愛張家界？
「帝王」總統制 南韓修憲聲浪再起

「帝王」總統制 南韓修憲聲浪再起
尹錫悅戒嚴風波落幕 如何統合社會救經濟成難題

尹錫悅戒嚴風波落幕 如何統合社會救經濟成難題
尹錫悅遭彈劾下台 南韓戒嚴政治風暴大事記

尹錫悅遭彈劾下台 南韓戒嚴政治風暴大事記

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅