抱團應付美關稅戰？中歐同意盡快重啟電動車談判

在美國總統川普關稅政策衝擊全球之際，中國商務部長王文濤3月28日與訪中的歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇會談，雙方同意盡快重啟電動汽車反補貼案價格承諾談判。(取材自中國商務部網站)

美國總統川普關稅 政策一波接一波，衝擊全球，在此之際，中歐經貿摩擦似有所緩和，有意「抱團」應付川普的關稅戰。中國商務部 3日表示，中國與歐盟 已同意盡快重啟電動汽車反補貼案價格承諾談判，此外，中歐還將加強對話溝通，深化務實合作，共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈安全穩定。

中國商務部發言人何亞東3日在例行記者會上，說明3月28日商務部長王文濤與訪中的歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇會面情況時，提到上述消息。商務部原先在3月29日就已發布會談新聞稿，但內容僅簡短提到「雙方坦誠、深入、務實地交換了意見」，在川普宣布「核彈級」對等關稅之際，何亞東在記者會上對於會談情況，給出更多資訊。

何亞東說，王文濤與塞夫柯維奇就中歐經貿關係和各自關心的經貿議題坦誠、深入、務實地交換了意見，並達成一系列共識。雙方認為，「當前國際情勢複雜多變，中歐應堅持中歐經貿關係的獨立性和穩定性，加強對話溝通，深化務實合作，共同維護多邊貿易體制和全球產業鏈供應鏈安全穩定，為世界經濟注入更多確定性和正能量」。

何亞東表示，雙方就貿易和投資問題進行了深入的討論，同意在部長層面進行定期溝通，並就中歐重大經貿問題加強交流。雙方指定了聯絡人，並指示雙方工作團隊圍繞各自經貿關切，定期對表，持續推動取得進展，為下階段中歐高層交往預先準備。

何亞東指出，會談中，雙方討論了歐盟對中國電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案等議題，再次確認將按照中歐領導人達成的重要共識，透過對話協商妥善解決經貿分歧。他透露，「雙方同意盡快重啟電動車反補貼案價格承諾談判」，為推動中歐企業進行投資和產業合作營造良好環境。「鑑於案情複雜，應歐方請求，中方決定依法延長白蘭地反傾銷案調查期限」。

何亞東表示，雙方也討論了歐盟外國補貼調查、化妝品監管合作、農業產品准入、政府採購等具體議題，重申將相互保持市場開放，為企業合作提供公平競爭環境。

近期，中國與歐盟經濟領域的互動還有3月31日在比利時舉行第16次中歐財金對話。財政部副部長廖岷表示，中方願與歐方共同維護多邊主義和多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義。歐方則說，歐中應加強宏觀經濟政策協調，合作應對氣候變化、發展中國家債務等全球性挑戰。

歐盟自去年10月31日起，對中國電動車加徵最高35.3％的反補貼關稅，為期5年，隨後雙方展開多輪談判，包含設定最低價格承諾等解決方案，但沒有達成共識。

另外，中國商務部本月2日最新公布，將2024年1月宣布對歐盟進口白蘭地的反傾銷立案調查期限，從原定的4月5日延長多3個月，到7月5日結束，理由是「案情複雜」，這是中國對歐盟白蘭地傾銷調查的第2度延期。