美對等關稅讓川習會再延？中學者：習不會在壓力下見川

川普政府加徵中國商品對等關稅後，中國商務部表示將採必要措施回應。(路透)

川普 總統宣布對等關稅 ，其中對中國再加徵34%對等關稅。中媒環球網3日報導，中國商務部 舉行例行記者會，記者提問，「美國目前已經對中國實施了一系列關稅措施」，中美經貿團隊目前是否有舉行面對面會談的計畫？發言人何亞東回應，「中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切。」

中國商務部3日先在官網發布「商務部新聞發言人就美方宣布對等關稅發表談話」一文，指美東時間4月2日，美方宣布對所有貿易伙伴徵收「對等關稅」。「中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。」

環球網報導，當天的記者會有媒體提問，稱美國目前已經對中國實施了一系列關稅措施，「為何雙方沒有進行會談？美國方面是否表達過見面的可能？中國方面對見面會談的態度如何？中美經貿團隊目前是否有舉行面對面會談的計劃？」

何亞東回應，3月26日，中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰，應約與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)舉行視訊通話，「中方已發布了新聞稿，中美兩國經貿部門一直保持溝通，中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切。」

在祭出新的對等關稅之後，中方認為將使得美中雙方貿易活動幾乎歸零。盡管情況嚴峻，中國學者表示，兩國元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，美國公布的對等關稅是「瘋狂關稅」，本身和貿易已經沒什麼關係，更多是談判籌碼。對於關稅大棒是否會加速兩國元首會面協商，他持否定態度。

川普曾邀請中國國家主席習近平1月參加就職典禮，但其第二任期至今兩人都還沒有見上一面。華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱川普最快4月訪中。川習會至今仍是「只聞樓梯響」。

吳心伯說，目前中美的經貿溝通出現卡關，「美方覺得只要加關稅就行了，中國就會投降，用不著談」；對中國來說，「美方沒有要做出妥協的意願，還是想著怎麼樣打這副牌，那有什麼好談的」。雙方相當於沒有談的意願，談的時機也不對，「先過招吧」。