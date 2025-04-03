我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

推展業務困難 中國券商行業人員數量持續下降

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國券商行業人員數量過去2年持續下降，圖為2021年11月的北京證券交易所。(中新社)
中國券商行業人員數量過去2年持續下降，圖為2021年11月的北京證券交易所。(中新社)

中國券商行業人員數量過去2年持續下降，從2023年底超過35萬人，到2024年底僅剩下33.14萬人。分析指出，當前券商業務開展困難，加上合併重組的大背景，很多公司縮減業務，預計今年投行業務難有顯著好轉；其次是受業務壓力和限薪令影響，各方面薪酬待遇下降，對從業人員產生普遍影響。

界面新聞報導，中國頭部券商中，2024年中信證券減員1389人，國信證券減員1259人，廣發證券減員 1113人，中信建投減員623人，國泰君安減員528人，中金公司減員359人，海通證券減員294人；中型券商，興業證券減少860人、國投證券減少775人、長江證券減少564人、東吳證券減少286人、國投證券減少273人。

從職位來看，分析師群體呈現出與整體人員流動不同的態勢。自2023年底以來，分析師人數不僅沒有減少，反而增加915人。1位中型券商分析師表示，分析師的職位，由於其專業性和對券商研究業務的重要性，薪資相對穩定，甚至吸引了更多人才加入。

該分析師也表示，在市場下行、券商新規、薪資收緊等多重因素影響下，券商行業從2023年開始進入出清階段。裁員降薪成為行業普遍現象，尤其是證券經紀業務等底層職位，成為降薪和考核重災區。從數據上來看，在1.8萬離職人員中，91%來自證券經紀業務崗位。一家頭部券商營業部從業人員透露，經紀業務條線人員縮減主要源於營業部人員流失。今年以來，該公司營業部員工數量顯著下降，其中銷售人員離職率已達往年的2至3倍。

上述人士透露，近期券商行業出現的人員流動現象，並不等同於大規模裁員。實際上，多數員工屬於主動離職。薪酬水平下降、考核壓力攀升，以及更為嚴格的考勤制度，都是導致員工選擇離開的常見原因。加上2023年8月以階段性收緊IPO以來，中國券商投行業務受到較大影響，首當其衝的是投行從業人員面臨供大於求的局面。去年下半年以來，各家券商裁員和降薪時有發生，也進一步加劇人員流出。

上一則

美祭34%關稅 中事先收緊中企對美直接投資 當談判籌碼

延伸閱讀

布碌崙博物館取消隨喜付費 將依穿著支付票價

布碌崙博物館取消隨喜付費 將依穿著支付票價
一洲焦點／川普宣布關稅、馬斯克離職、2場選舉看未來

一洲焦點／川普宣布關稅、馬斯克離職、2場選舉看未來
一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口

一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口
傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官

傳美國CDC等公衛機關執行裁員 FDA菸草部主管遭拔官

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾