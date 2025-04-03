中泰合蓋的大樓被震塌 泰總理下令查中鐵十局所有工程

緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，曼谷也受到波及，一棟興建中的大樓倒塌。搜救工作4月1日進入第5天，搜救團隊仍努力探測挖掘，盼找到生還者。（中央社）

中企「中鐵十局」承建的泰國 國家審計署大樓在緬甸 強震中倒塌，致多人死亡和失蹤，中國駐泰使館1日晚間在官網發文表示痛心，強調將指導有關中資企業積極配合泰國政府調查。災後第五天，這是中國官方首度對中企參建倒塌大樓做出回應。此外，泰總理已下令調查所有中鐵十局參與的工程。

中國駐泰使館1日晚間刊登「發言人答記者問」，針對當地媒體「就在泰中國企業事」的電話採訪作出回應。中國駐泰使館發言人表示，中國政府一貫要求中資企業在國外開展生產經營應嚴格遵守當地法律法規，積極履行社會責任，造福當地社會。此次有關中資企業參與施工的在建樓體在地震 中倒塌並造成嚴重人員傷亡，我們對此深感痛心並再次向遇難人員、傷者和家屬表示哀悼和慰問。

中國駐泰使館發言人指出，中國已安排地震救援專家和志工救援隊伍前往協助泰國政府組織的救援工作，並協調在泰中資企業提供重型起重機等機械設備參與救援。該發言人並承諾，「下階段將視泰方需要，繼續全力提供支持和協助並指導有關中資企業積極配合泰國政府進行的調查，相信泰國政府的調查會給出科學公正的結論」。

緬甸上月28日發生芮氏規模8.2強震，遠在1000公里之外的泰國曼谷，興建中的33層樓高的泰國國家審計署大樓應聲倒塌，曼谷郵報報導，泰國工業部長艾卡納日前表示，他懷疑這棟大樓使用了不合格的鋼材，工業部已在瓦礫堆中收集建材樣本送驗檢查。泰國總理貝東塔在1日的內閣會議後下令相關單位調查所有中鐵十局參與的政府工程。

除了審計大樓，中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有自然水資源辦公室、泰中高鐵曼谷到廊開（Nongkhai）段的部分路段、陶公府（Narathiwat）機場的新航廈等共15個工程。

泰國商業部副部長納平通（Napintorn Srisunpang）指出，中鐵十局在泰國的分公司 51%是泰國人持有，49%是中國人，商業部將聯同警方調查是否涉及使用泰國人頭登記註冊。