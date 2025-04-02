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緬甸淘金夢碎 強震倒塌的飯店 還埋著中國逾30名玉石商

中國新聞組／北京2日電
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救援隊在WinStar飯店廢墟再次搜救。（取材自封面新聞）
救援隊在WinStar飯店廢墟再次搜救。（取材自封面新聞）

緬甸強震黃金救援72小時已過，隨著時間流逝，加上高溫、無吃無喝等因素，受困者生還的機率愈來愈低。瓦城（中譯：曼德勒）倒塌的WinStar飯店底下，據傳還壓著超過30名中國的玉石商人，其他倖存者至今仍圍在飯店廢墟外等待奇蹟。

綜合封面新聞、新京報報導，瓦城有亞洲著名的翡翠生產、銷售中心，吸引了每天有數百名主播同時在線，連帶著數千名上下游保障人員，建立起玉石產業鏈。而建於2015年的WinStar飯店一直是中國玉石商人在緬甸落腳的熱門選擇，這裡交通便利、便宜且不會有當地軍警隨意進屋查房；一名住戶說，3月28日地震發生時，百分之九十的房間都住滿了人，而他們之中大多數都是中國人，而這場地震震碎了所有人的淘金夢。

在坍塌的WinStar飯店原址外圍，何強帶著救援隊穿過隔離帶，請他們進行新一輪搜尋，3月28日當天，第一波強震來時，房子歪了，哥哥何健對著他和小舅子鄧輝喊了聲「快去衛生間躲著」，之後推門查看，沒想到之後直接從樓棟的裂縫掉了下去，何強說「我知道，他就在角落那堆廢墟下」。

除了何強，WinStar飯店的隔離線外邊還聚集著一大群人，這些人幾乎每天都會來這裡等待。

湖北商人胡亮聯絡不上飛機上遇到的湖南朋友，只能等在廢墟旁邊，期待奇蹟。他和其他人一樣到處打聽，現在救了哪些人、長什麼樣子、有什麼特徵。 「來的時候我們4個一起，不能把人家丟下，是死是活都要看到這個人。」但最終奇蹟沒有出現。

來自吉林的馬東看到救援隊進來，也湊了上去，跟何強一道請對方「再搜一遍」。春節之後，馬東帶著6個朋友來瓦城打拚，是他們的主心骨。地震時，馬東恰好返回中國，沒跟朋友們共同面對。這讓他覺得愧疚。

馬東說，他們7人的友誼超過5年，一起輾轉在中國義烏、瑞麗工作過，其中5人在地震中受了輕傷，被他安置到仰光後準備回國。 「只有一個女孩沒跑出來。地震第二天，我趕回瓦城，每天都要來守著。她就在樓頂倒塌的位置，生要見人死要見屍，不然我沒辦法給自己交代。」

來自河南的趙陽在地震後的許多天，都堅持趴在廢墟上刨挖，即便父母命令他立刻回家，他沒有聽，只想能做些什麼，哪怕只是再多找到一個人。

然而當搜救隊員再次進入還未倒塌的兩棟建築進行搜索，之後使用生命探測器對廢墟進行掃描，現場卻未發現生命跡象。這場地震，將許多人的人生和夢想都埋進瓦礫之中。（文中人物均為化名）

倒塌後的WinStar酒店。（取材自封面新聞）
倒塌後的WinStar酒店。（取材自封面新聞）

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