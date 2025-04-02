「聽見了，堅持住」 中馳援緬甸救出8人 還有受困者敲牆

緬甸居民3月31日站在一棟倒塌的建築物旁。（路透）

緬甸 在3月28日發生強震，中國救援力量隨即與時間展開賽跑，爭分奪秒挺進災區。截至4月1日8時，中國救援隊伍共搜救出8名倖存者，而當天一間嚴重傾斜公寓內，還有一名受困人員用清晰有力的敲擊聲回應救援隊員，救援隊回應：「你敲了五聲，我聽見了！堅持住！」

大公報報導，3月29日上午7時許，中國雲南救援醫療隊率先抵達緬甸，此後中國救援隊、中國香港 特區救援隊以及從各地趕來的藍天、公羊等民間救援隊陸續抵達。雲南救援醫療隊於30日清晨5時左右，便在內比都一家醫院的廢墟中，救出一名被困近40小時的老人。

有150多萬人口的瓦城，是離震中最近的大城市。30日晚，中國救援隊在當地一家飯店勘測：七層大樓從二層處斷裂倒塌，鋼筋和管道錯綜交織，一些人被困在廢墟中。中國救援隊迅速擬定救援方案，一名孕婦獲救、一名女童獲救……31日上午，中方救援隊在7小時內，陸續救出4名倖存者。

報導指出，雖然已過地震 救援「黃金72小時」，但來自中國的救援力量仍在持續。4月1日上午，多位緬甸市民自發來到中國公羊救援隊所在的工作場所，為隊員們上了涼茶和礦泉水。「中國救援隊來幫助我們，給了我們援助物資和支持，真的非常感謝！」