中國前副財長鄒加怡獲提名 可望掌亞投行

據中國財政部 消息，中國官方3月31日向亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）提名中國財政部前副部長鄒加怡為亞投行下任行長候選人。亞投行將於6月下旬在北京舉行第10屆理事會年會，屆時將選出下任行長。

鄒加怡現任中國全國政協常務副秘書長，為正部長級官員，並具有中共 20屆中央委員身分。她曾任財政部副部長，曾在世界銀行工作逾9年，也擔任過中國駐世界銀行執行董事。

亞投行由中國於2013年倡議籌建，2016年正式開業，行長任期5年，首任行長為中國前副財長金立群，目前金立群的兩屆任期即將屆滿。金立群今年1月曾在香港富麗敦論壇指，當前國際規則仍由二戰後的主要經濟體制定，許多發展中國家在制度內缺乏話語權，故重新分配國際治理機構內的權力和利益是迫切需求。

此次被提名的鄒加怡，與金立群雖然都曾任中國財政部副部長，但現年61歲的鄒加怡具中共中央委員身分，在中共黨內地位較高。

亞投行行長選舉將於6月24日至26日舉行的銀行理事會進行，候選人須由亞投行理事提名，且必須是亞投行某個地區成員國的國民，提名期間截至4月30日。行長候選人須獲得亞投行全體理事三分之二的贊成票才能當選。

亞投行現有110個成員，包括98個正式成員和12個意向成員，總部設在北京，資本額1000億美元。據亞投行官網，目前中國股分為30.69%，遠高於排名第二、第三的印度（8.62%）與俄羅斯（6.74%）。中國的投票 權則為26.54%，由於中國股份和投票權具有壓倒性優勢，所提名的行長候選人也最為熱門。