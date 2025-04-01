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「川習會」何時實現？ 紐時：北京在等更多細節談妥

中國新聞組／北京1日電
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會會面。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會會面。（路透）

美國總統川普日前指中國國家主席習近平在「不久的將來」會訪美，北京則僅稱「沒有可發布的訊息」。分析認為雙方安排會晤將是緩慢而困難的過程，特別是談妥細節之前，包含貿易、外交等議題，中國不會就峰會相關事宜作出安排。

川普拋出這項訊息後，外界高度關注「川習會」舉辦的時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱川普最快4月訪中。中國外交部發言人毛寧日前對此事回應時僅說「沒有可以發布的信息」。

紐時中文網報導指出，以中國的立場而言，由於川普咄咄逼人的貿易和外交政策，安排兩國元首會晤是中國與美國全面重啟雙邊關係的前提，但實際上「安排雙方會晤是個緩慢而困難的過程」。

多名共產黨官員和政府顧問受訪時表示，對川普在關稅、格陵蘭島、烏克蘭等問題上的快速行動感到驚訝。川普在公開場合對烏克蘭總統澤倫斯基等外國領導人的敵對態度也讓他們嚇了一跳，因此在峰會的安排上持謹慎態度。

同時，北京和華盛頓之間的緊張局勢可能會隨著新一輪關稅生效而加劇，對貿易造成更廣泛制約。因此在雙方提前談妥細節之前，中國不願就峰會進行安排，這些細節包含兩國之間達成一項「在川普剩下的任期內有效的協議」，但問題是川普政府尚未明確表態「什麼樣的協議是可以接受的」。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，「川普政府還沒有真正想清楚要如何與中國打交道並達成協議。中國想等待美國政府發出更具建設性和理智的信號」。

報導另引述兩名熟悉美中談判情況的中國專家提到，兩國領導人可能於9月的聯合國大會期間在紐約會晤，但屆時能否取得足夠的進展仍是未知數。

紐時中文網日前的報導也提到，中國想讓川普取消關稅、鬆綁美國對中國技術出口以及中國在美投資的限制，並擔保不會在台灣議題上激怒北京。中國也想知道，川普希望從與中國可能達成的貿易協議中得到什麼。

另一方面，中國一直試圖不在川普政府面前讓步，例如對美國農產品進口加徵關稅以作為反制。一名中國官員表示，無論美國想打「關稅戰、貿易戰或任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底」。

川普 關稅 烏克蘭

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