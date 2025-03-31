「遏制台獨」解放軍宣布1日起聯合演訓：多向抵近台島

配合此次對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍 東部戰區今(4/1)天上午表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

據新華社，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍東部戰區宣布對台軍演的同時，除發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。

解放軍東部戰區宣布，4月1日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力對台軍演。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

東部戰區這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

另，央視新聞微博與央視軍事微信公眾號也針對這次對台軍演於8時許開設直播，目前直播鏡頭設定在金廈海域。

解放軍最近對台動作頻頻，台灣國防部 3月27日才指出，自當日上午9時20分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。這是台海當面共軍3月分第三次聯合戰備警巡：先前3月17日，上下午連續各舉行一波，創下一日兩場的紀錄。

3月28日上午，台灣國防部公布過去24小時內的共軍動態：到早晨6時為止，共偵獲30架次各型飛機出海，其中20架次超越台灣海峽中線或其延伸線。台灣周邊海域，則有8艘解放軍軍艦、1艘公務船。從國防部公布的示意圖也可看出，有1架無人機繞飛台灣一圈，時間為6時30分至14時50分。