我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

困9個月「自己也有責任」 2太空人願搭原機返太空

「遏制台獨」解放軍宣布1日起聯合演訓：多向抵近台島

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
配合此次對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
配合此次對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍東部戰區今(4/1)天上午表示，4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

據新華社，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅還說，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍東部戰區宣布對台軍演的同時，除發布一張配合此次軍事行動的主題海報《進逼》，指稱「『台獨』做妖 引火燒身」，隨後又發布一則約49秒的動漫片《殼》，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。

解放軍東部戰區宣布，4月1日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力對台軍演。（圖...
解放軍東部戰區宣布，4月1日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力對台軍演。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

東部戰區這則針對性十足的動畫最後還寫上：「借殼欺世綠轟沖 倚外謀獨攘內瘋 造孽一家隔兩岸 逆施民主毀繁榮」四行大字。

另，央視新聞微博與央視軍事微信公眾號也針對這次對台軍演於8時許開設直播，目前直播鏡頭設定在金廈海域。

解放軍最近對台動作頻頻，台灣國防部3月27日才指出，自當日上午9時20分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中、東南及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。這是台海當面共軍3月分第三次聯合戰備警巡：先前3月17日，上下午連續各舉行一波，創下一日兩場的紀錄。

3月28日上午，台灣國防部公布過去24小時內的共軍動態：到早晨6時為止，共偵獲30架次各型飛機出海，其中20架次超越台灣海峽中線或其延伸線。台灣周邊海域，則有8艘解放軍軍艦、1艘公務船。從國防部公布的示意圖也可看出，有1架無人機繞飛台灣一圈，時間為6時30分至14時50分。

解放軍 國防部

上一則

2024碧桂園收入年減37% 2025交付房屋壓力仍大

下一則

「太想回國」開車10小時不敢停 湘商撤離曼德勒遇搶匪

延伸閱讀

中學者：賴清德破壞兩岸關係 正在「招戰」「引戰」

中學者：賴清德破壞兩岸關係 正在「招戰」「引戰」
華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍高層

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍高層
華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者
華爾街日報：解放軍圍台充分準備 4步驟曝光

華爾街日報：解放軍圍台充分準備 4步驟曝光

熱門新聞

美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」