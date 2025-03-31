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抗美對等關稅 中日韓抱團、加快自貿協定談判

記者陳宥菘／綜合報導
中日韓經貿部長會議30在首爾舉行，在川普祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作，推進FTA談判。圖右起為中國商務部部長王文濤、南韓產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治。（新華社）
中日韓經貿部長會議30在首爾舉行，在川普祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作，推進FTA談判。圖右起為中國商務部部長王文濤、南韓產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治。（新華社）

中日韓經貿部長會議30日在首爾舉行，是時隔5年多來首次。在美國總統川普4月2日祭出對等關稅前夕，三國商定擴大經貿領域合作，並推進全面且高水準的三國自貿協定（FTA）談判，以促進區域和全球貿易。

南韓產業通商資源部長官安德根、中國商務部長王文濤、日本經濟產業大臣武藤容治出席會議。

綜合外電報導，三國經貿部長一致同意在世界貿易組織（WTO）改革、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）擴員等多邊貿易體制方面加強合作，並推動簽署全面且高水準的中日韓自由貿易協定（FTA）。三方還商定在營造可預期營商環境、穩定供應鏈、加強出口管制相關溝通、推動綠色和數位經濟發展等方面展開緊密合作。

韓聯社指出，本次會議在美國對貿易夥伴徵收對等關稅前夕召開，其意義在探討如何應對挑戰，以促進基於三國共同利益的自由貿易秩序發展。

武藤容治提出，當前國際環境瞬息萬變，不確定性加劇，通過WTO和經濟合作協議維護並加強國際經濟秩序尤為重要。安德根表示，當前全球經貿環境發生巨變，三國經貿部長會面，對三國本身和國際社會均具有重要意義。

據中國商務部發布，王文濤指，受單邊主義及保護主義蔓延等因素影響，世界經濟下行壓力加大。中日韓作為區域乃至全球重要經濟體，應共同維護自由貿易和多邊貿易體系。

中日韓經貿部長會議聯合聲明指，三方支持以WTO為核心、以規則為基礎、開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制；就加快三國FTA談判保持討論；加強三方在出口管制領域的溝通；同意於日本召開下次會議。

此外，王文濤在會議期間會見武藤容治，對日方新增列管半導體相關物項、對自中國進口石墨電極徵收反傾銷稅表達關切，希望雙方用好中日出口管制對話等機制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

WTO 商務部 供應鏈

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