緬甸強震／「爸媽在瓦礫下」災區屍臭瀰漫 倖存華人自救

地震發生時的溫星酒店。（取材自瀟湘晨報）

明知親友埋在斷垣殘壁下，卻因救援資源有限，只能頂著攝氏44度酷暑，在愈來愈濃的屍臭味中流淚嘶喊，盼親友能在被埋三天後還能奇蹟生還……，這是強震後，在緬甸 瓦城（曼德勒）重災區，中國災民普遍面臨的無力與悲痛。官方統計當地目前有14名中國公民受傷，但倖存華人 都知道，倒塌酒店和曾住數百華人的公寓下，死傷不只此數，他們只能靠著自救抓緊最後一絲希望。

「現在是晚上在救，早上也在救，一直在救，但是救援人員太少了。又顧及房屋二次坍塌的問題，救援更加困難」，在震中瓦城市區受損嚴重的居民區，緬籍華人李延甲明知父母被困在一棟坍塌建築內，卻無力救出他們。

據央視報導，李延甲哽咽地說，他父母所在社區有ABC三棟，後面兩棟已經全部坍塌。前面一棟樓也壓下來，10層屋頂把下面四層都壓垮了，地面上這層是從5樓開始，下面的一二三四層都沒有了，而他的父母就被困在3樓。救護人員說裡面還有好幾十人，有一個孕婦被困在裡面，她的腳被鐵條貫穿，身旁都是屍體。有多名居民趕到現場，呼喚困在裡面的親人的名字。

參與救援的力量包括當地政府與社會組織。李延甲稱，華人華僑組織的救援隊率先趕到現場展開救援，但人力有限，部分救援設備尚未到位。當地民眾希望能加大救援力量，加快救援速度。

另據瀟湘晨報，在緬甸瓦城溫星酒店（Win Star Hotel）災區目前救出了六七名華人。由於沒有機械設備，進一步救援已無可能。多名華人的護照被壓在酒店一樓。在溫星酒店被救出來的雲南昆明人趙茜的男友陳先生說，趙茜是3月20日前往緬甸做玉石生意，目前腿筋斷裂就醫。 地震中被救起的雲南昆明人趙茜。（取材自瀟湘晨報）

當地一位華人透露，在酒店倒塌廢墟裡，一名從重慶去緬甸做珠寶直播生意的女孩也在其中，但遺憾的是已沒了生命跡象，他至今不敢告訴女孩在重慶的父親。據他了解，該酒店坍塌，有20多名中國人被埋在廢墟裡。

據中央社報導，中國駐緬大使館指目前有14名中國公民受傷，但當地中國商人稱，瓦城逾20%房子被毀，已知有中國人被埋的地點就有3處飯店及社區，人數不詳。另有報導稱，有緬甸華人稱一家5口僅2孩子逃生。

由於官方救援資源有限，當地華人紛紛開始自力救濟。據極目新聞，在瓦城市區的雲南會館內，上百名華人志願者在臨時搭建的救災指揮中心協助災民，中心有專門登記和匯總信息的小組，有機械設備組、醫療組等，華僑也捐贈物資。3月30日，瓦城當地的最高氣溫高達攝氏44度，志願者們奔赴瓦城市多個救援點，在廢墟之中探測生命跡象，爭分奪秒搶救生命。