緬甸強震／中救援國家隊搭「運20」出動 廢墟下已救出多人

中國救援隊挺進緬甸災區，參與救援。（新華社）

緬甸 強震造成重大傷亡，中國第一時間伸出援手，中國國際救援隊一行118名隊員乘坐2架中國空軍運20飛機飛赴緬甸奈比多，隨後趕赴災區展開緊急救援行動；中國航天科技集團調度14顆衛星，為救援提供衛星圖像等資訊。截至當地時間3月31日8時，中國救援隊在緬甸受災嚴重的瓦城（中稱「曼德勒」）持續開展救援工作，共成功救出4名倖存者，包括3名成年女性和1名女童。至此，中方救援隊在緬甸已救出6名倖存者。

綜合香港文匯報、大公報等媒體報導，雲南救援醫療隊在地震 發生後18小時抵達緬甸，成為首支抵緬的國際救援隊，30日凌晨4時56分，雲南救援醫療隊經過近4小時挖掘，救出一名被埋壓在奈比多一間醫院瓦礫下的婦人，她已被埋壓超過40個小時，緊急送醫治療。

另一名倖存者由身處瓦城（曼德勒）的中國湖南嶽麓藍天救援隊救出。31日凌晨，中國救援隊經過5個多小時緊張救援，在曼德勒長城飯店成功救出一名女性倖存者，當時她已被困近60小時。

據了解，此次中國國際救援隊一行118名隊員攜6條搜救犬、2台救援車、救援裝備和物資634件套及醫療物資，乘坐2架中國空軍運-20飛機飛赴緬甸救災。隊伍包括地震專家、結構工程師、搜救隊員、醫療隊員及搜救犬分隊，配備生命探測儀、破拆設備及野戰醫院系統，可獨立開展震區兩個方向72小時高強度救援行動。

瓦城當地氣溫接近40℃，高溫削弱救援隊體力，也不利受困人員生存。公羊救援隊負責人何軍表示，後續的救援恐怕還將面對次生災害的風險，「目前所有救援隊員體力透支，但無一人放棄」。

地震發生後，瓦城當地許多民眾自發性展開救援，但因設備不足，急切盼望外援到來，一名彭先生看著手機裡不斷更新的訊息：「藍天救援隊抵達曼德勒、公羊救援隊抵達、深圳救援隊抵達……」表示「看到中國的救援隊來到這裡，覺得心安了許多」。

緬甸多地電力、交通中斷，且在軍政府統治下對外訊息封閉，外界對災情所知有限。央視報導，中國航天科技集團旗下資源衛星中心安排專人獲取衛星遙感圖像數據，持續為震後搶險救災、災害評估等工作提供數據和分析。

中國吉林一號衛星30日公布衛星影像，從空中可清楚看到地震導致緬甸多地受災嚴重，橫跨伊洛瓦底江的阿瓦大橋地震後斷成好幾截，瓦城市區也因大量建築物坍塌而轉為土棕色。

吉林一號微信公眾號指出，緬甸地震發生後，吉林一號衛星緊急調度過境災區，拍攝高分辨率現場畫面，並在成像後第一時間提供給相關單位助力救災。