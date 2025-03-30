反腐吹向官員配偶 湖南集合120人「看落馬官員懺悔」

湖南省株洲市29日舉辦「好家風·好傳承」主題活動，以「廉潔就是平安幸福」為主題，集結市內各單位120多名「一把手」的配偶一起上清廉課程，一起觀看專題警示教育片。（取材自澎湃新聞）

中國當局加大打貪反腐，行動已擴及官員伴侶。近日在湖南省紀委監委統一部署下，湖南株洲市集結市內各單位120多名「一把手」的配偶一起上清廉課程，看落馬官員及家屬在反腐警示片中痛哭懺悔，相關消息一度衝上微博 熱搜第二，引發網友熱議。

株洲日報報導，株洲市29日舉辦「好家風·好傳承」主題活動，以「廉潔就是平安幸福」為主題，教育引導黨員幹部和家屬發揮示範引領作用，以好家風涵養好作風、培樹社會新風。活動由市紀委監委主辦，市婦聯、市直機關工委等單位協辦。

報導指，株洲市直機關各單位、市屬企事業單位、市內高校等單位120多名「一把手」的配偶集中學習中共 總書記習近平 關於注重家庭家教家風建設的重要論述，觀看依據株洲本地案例拍攝製作的專題警示教育片等，並受贈「中國家規」書籍。

在警示教育片中，落馬官員及家屬痛哭流涕的懺悔道：「什麼都沒有了，我害了一屋子人。」「我再也沒見過我爸媽和兒子女兒了，真的很難受。我自己把這個家毀了。」

報導指，這讓在場觀看警示片的一把手配偶們深受教育、深感震撼。株洲市紀委監委主要負責人說，「現身說法的都是我們熟悉的身邊人、身邊事，希望大家以案為鑒，不做『片中事』，不成『片中人』。」

相關報導在中國社群微博引發討論，「120名一把手配偶觀看落馬官員懺悔」的詞條一度衝上熱搜榜第二名的高位。不過多數網友並不捧場，有留言直言：「讓配偶觀看有什麼用，讓一把手本人看都不一定管用」。但也有意見認為紀委這招「殺雞儆猴」挺高明，「讓幹部家屬天天在耳邊吹清廉風，比什麼紀律條款都好使！」

事實上，湖南省纪委監委去年就曾舉辦「好家風·好傳承」的主題活動，同樣集結省直機關、國企、高校等單位近140名「一把手」的配偶參加，活動內容包括參觀湖南反貪腐倡導教育館等，也曾引發討論。

據湖南日報報導，自2023年以來，湖南省紀委監委在株洲、湘潭、常德、婁底、郴州等地部署開展「鏡鑒」以案促改專項活動，將領導幹部親情觀扭曲、家風不正作為重點整治，並定期向社會公開通報家風不正、家風敗壞典型案例。

湖南省除了株洲市以外，近日包含郴州市、資興市等也都舉辦了「好家風·好傳承」主題活動，並在會上觀看專題警示教育片。