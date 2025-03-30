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緬甸強震／返中機票漲到上萬 華人互救、微信交換情報

中國新聞組／北京30日電
新長城酒店。(取材自瀟湘晨報)
新長城酒店。(取材自瀟湘晨報)

緬甸強震造成重大災情，當地缺乏救援設備，離開緬甸的飛機航班一票難求，回中國的機票更漲到1萬多元，華人只好抱團互救。有人自發性組織了自救團體，配發安全帽、反光背心、手套等物品，在房屋倒塌現場協助救援；有人發起捐款準備藥品，幫助受災同胞；華人微信群裡傳遞著那裡提供便餐、哪裡可以過夜休息等資訊。比瓦城（曼德勒）當地近40℃的氣溫還暖的是華人互助的行動。

綜合極目新聞、上觀新聞等媒體報導，緬甸強震造成多處房屋倒塌，在瓦城做玉石生意的梅振剛表示，他和河南老鄉權泰峰、張總、譚先生等人組織了一批人，昨天開始自發救援中國同胞。梅振剛透露，「現場只有一台大型挖掘機，從昨天到今天，有四個活著的中國人被救出，還有四人已經沒有了生命體征，有人說樓裡還有10多人，有人說還有20多人，具體還有多少人被困，誰也不知道。」就連當過兵的權泰峰，在廢墟上看到一隻手後，鐵骨錚錚的漢子也是潸然淚下。

緬甸湖南商會秘書長李建軍表示，瓦城倒了至少100多棟房子，目前明確被埋著中國人的地方有三處，包括新長城酒店、Win ster酒店和sky villa小區。李建軍說，目前埋著人最多的就是sky villa小區，「11層樓現在只有6層了，下面五層疊一起了。據說小區樓房坍塌時，有人聽到有人用中文喊『救命』，因此推測被掩埋的有中國人。」

sky villa小區災情慘重。(取材自瀟湘晨報)
sky villa小區災情慘重。(取材自瀟湘晨報)
中國民眾自發性組織自救團體，協助救援。（取材自極目新聞／受訪者提供）
中國民眾自發性組織自救團體，協助救援。（取材自極目新聞／受訪者提供）

瓦城中原飯店的老闆娘張娟說，「因為缺乏更多的救援設備，我們眼睜睜地看著卻無能為力。」開餐館的她只能盡力為有需要的人提供一點吃的，目前還在發起捐款準備藥品，幫助受災同胞。

華人微信群成為互助訊息的傳遞站，「在瓦城沒地方吃飯的人可到『味東南』餐廳免費吃便餐，地址：60條，35、35A，有需要的請加微信拉進群接龍」、「廣興隆老闆有水和方便麵」、「晚上可以睡角灣附近的足球場，自己帶一個蚊帳，我們昨天睡在那邊還可以」。

鄰近緬甸的泰國同樣經歷驚魂時刻，地震發生時，留學生吳琪（化名）在29層公寓內休息，數百人湧入狹窄的樓梯間逃生，「跑到4樓時樓梯完全堵塞，最後只能翻窗抱樹逃生」。她和另外兩名同學利用斷斷續續的網路約定會合點，一起在公寓大廳避難。

據了解，目前離開瓦城的兩條高速公路已經斷了，車輛無法通行，唯一一條還能勉強通行的老路也堵起長龍。當地開始停水，電力也有供應不足的情況，一些家庭雖有自備燒汽油的發電機，但當地已經很難買到汽油。

緬甸 華人 微信

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