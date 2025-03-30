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緬甸強震／「中國蓋的大樓倒塌」 泰民眾恐現反中情緒

中國新聞組／北京30日電
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緬甸強震波及泰國，位於曼谷恰圖恰（Chatuchak）由中國中鐵十局與泰企合建的33層泰國審計局新大樓應聲倒塌，備受關注，泰國總理貝東塔已下令展開緊急調查，中國海外工程品質是否為「豆腐渣」也受質疑，成為震後另一個風暴中心。中國官方將國內相關負面報導急下架仍未能止血。有學者分析稱此事件恐引發泰國民眾反中情緒，甚至危及中國一帶一路日後推動。

緬甸28日強震傷亡慘重，由中企與泰企合建的泰國審計局新大樓也倒塌，造成多人死傷。該大樓由中國國企「中鐵」子公司中鐵十局集團施工，主要包括一棟地上33層辦公樓及一棟5層停車樓，結構形式為「核心筒+無梁樓板」，工程建設進度30％，號稱「泰國辦公第一高樓」，也是中鐵十局第一個海外超高建築。該大樓耗資21.36億泰銖，中方股份四成九。

中鐵十局在去年完成大樓封頂時曾發布慶祝新聞稿，稱大樓高品質建設是中鐵十局在泰國發展的「一張名片」。不過大樓倒塌後，此新聞稿已被刪除。

泰國審計局大樓去年4月舉行封頂儀式，想不到如今因為強震倒塌。(取材自X平台)
泰國審計局大樓去年4月舉行封頂儀式，想不到如今因為強震倒塌。(取材自X平台)

不僅如此，官媒央視、人民網原刊出這棟高樓倒塌報導也都被刪除。官媒環球時報前總編輯胡錫進3月28日在個人微博發出一篇評論此事件文章也「被下架」。胡錫進在文中指出，這棟大樓倒塌「是老胡從即時新聞上見過的最慘烈的大樓被震塌的情景」，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究」。不過相關話題仍在微博等社交媒體熱議，討論是否有「貓膩」。

對此倒塌事件，泰媒芭堤雅新聞昨日傍晚消息，泰國總理貝東塔已下令展開緊急調查，並要求約在4月5日前提交一份全面報告，調查可能會審查建築標準、抗震設計合規性，以及是否有腐敗導致倒塌。曼谷市長查察在被媒體問及「曼谷有很多興建中大樓卻為何只有中國蓋的大樓倒塌」時表示，「這是個好問題」，但倒塌原因仍須等待調查結果。

網路上有關「為何中國蓋的大樓倒塌？」話題引發熱烈討論，不少人質疑並諷刺中國的「豆腐渣工程」隨著「一帶一路」輸出國門。有分析指出，此次在曼谷的中泰合資大樓倒塌事件若查出有質量問題，可能加劇緬甸民間的反中情緒，連帶影響到對中國一帶一路工程的信心和日後的中緬合作。

泰國興建到一半的審計局大樓，因地震整個倒塌。（視頻截圖）
泰國興建到一半的審計局大樓，因地震整個倒塌。（視頻截圖）

有媒體則關注油氣管等中緬一帶一路建設是否受強震波及。南華早報報導指出，緬甸是中國從中東進口石油和天然氣的戰略陸路通道，可減少對美國主導的海上航線的依賴，中緬油氣管道連接緬甸位於孟加拉灣的皎漂港和實兌港，直達中國昆明，是一帶一路的關鍵項目，這次地震也引發外界對中緬油氣管道的擔憂，有分析稱，若油氣管受損，恐將使景氣低迷的中國經濟雪上加霜。

泰國 一帶一路 緬甸

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