習會見逾40外企高管 承諾解決「大門開、小門不開」

中國國家主席習近平（前排右二）28日在北京人民大會堂會見40多位國際工商界代表，吸引外國投資。（新華社）

為吸引外投，中國國家主席習近平 28日在北京會見40多位「國際工商界代表」，包括美國聯邦快遞 、德國奔馳、法國賽諾菲、英國匯豐、日本日立、韓國SK海力士、沙烏地阿美等企業的董事長、CEO。習近平說，中國將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

來源：中國新聞社

新華社報導，習近平在會見時強調，中國改革開放以來創造了經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」，離不開國際社會支持幫助，包括在華外資企業作出的貢獻。習近平並用三個「重要參與者」深刻指出外資企業的角色定位。

習近平說，對外開放是中國的基本國策，中國正在推動高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，開放的大門只會愈開愈大，利用外資的政策沒有改變也不會改變。

他說，中國將以降低市場進入門檻為重點，進一步擴大開放；保障在華外資企業同等享有國民待遇，維護市場公平競爭；加強和外商溝通交流，為其來華貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。同時，將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好的外部環境。

據報導，習近平指出，這些年外資企業在華發展確實遇到一些問題，涉及國内管理的問題，中國將著力解決市場准入中「大門開、小門不開」的具體問題，中國加快構建全國統一大市場，著力整治一些領域的「內卷式」競爭；對於數據跨境流動、知識產權保護、執法檢查等方面訴求將認真研究，有甚麼問題就及時解決甚麼問題。

另據彭博社等報導，面對美國總統川普高舉關稅 大棒，習近平坦言，外商來華投資近年遭遇地緣政治因素干擾。他因此喊話，「吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住」。

習近平說，經貿摩擦應透過平等對話磋商來妥善解決，中國按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，處理中美關係，外資企業要共同維護多邊貿易體制，推動經濟全球化朝正確方向發展。

央視新聞報導，這些頂級企業有4家來自美國、15家來自歐洲、5家來自亞洲、1家來自南美洲等，涵蓋科技、製造、能源等領域。央視稱，習近平對這些企業家高規格接見是具有重要意義的，「相信今天的會見會讓這些企業家們感受到中國的發展的堅定決心和市場活力，以及未來更多的合作可能。」

彭博社報導分析，習近平向全球商界領袖承諾改善市場准入，以期在關稅上調引發不確定性的情況下，提振投資者情緒。

外媒報導還提到，與去年習近平僅會見了約20名商界人士，大部分來自美國相比，今年出席人數增加了一倍多，習近平還邀請媒體進入採訪，加上經濟領域各部門官員也參加了會議，顯示中方的重視。

環球時報報導，習近平高規格會見，向世界傳遞了一個清晰信號：與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。