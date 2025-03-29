法外長結束訪華 干邑白蘭地重稅獲推遲3個月

由於歐盟 對中國電動汽車加徵關稅 的行為引發貿易爭端，過去四個月裡法國干邑白蘭地對華出口下降了60%。法國外交部長巴霍28日結束對中國的訪問，他表示，中國已同意對法國干邑白蘭地行業徵收額外關稅的最終決定推遲三個月。

法廣網報導，巴霍指出，法國干邑行業面臨的關稅風險是4月5日調查期結束時的最終決定，但在此次訪問後，他被告知調查實施決定已推遲三個月。這排除了突然在該領域實施最終關稅決定的可能性。

巴霍強調，這是一種緩解，但他也認為這是第一步，之後必須採取其他措施，以徹底解決這一貿易爭端。他認為法國與中國兩國有著共同目標，即找到迅速解決這一問題的辦法，以便集中精力建立兩國夥伴關係，以及面向未來。

當被問及法國干邑的三個月的緩期結束後會發生什麼時，他承認結果仍然不確定。但他保證在大使的努力下以及與所有利益相關方的合作下，「我們將繼續在巴黎和北京之間開展工作」。

報導指出，法國干邑行業高度依賴出口，出口占該行業銷售額的98%，達到33.5億歐元，其中美國是其主要客戶（38%），其次是中國（25%）。

去年11月，中國宣布對從歐盟進口的白蘭地（包括干邑）實施臨時反傾銷措施，此舉被視為中國對布魯塞爾對中國生產的電動汽車提供補貼的類似舉措的回應。

另外，巴霍在中訪問時，也參加了上海化學工業區液空申能氫能源發展有限公司投產儀式。氫能發展公司擁有中國首個300巴II型瓶充裝中心。該項目投資1.8億人民幣，標誌著上海乃至整個長三角地區在氫能基礎設施建設方面取得重大進展。