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緬甸強震波及雲南房屋倒塌2傷「感覺死神擦身過」

中國新聞組／北京29日電
緬甸28日發生強震，昆明震感明顯，邊境地區震感強烈。圖為雲南瑞麗財富廣場也受地震波及，高樓磚石掉落一地還砸傷了人。（新華社）
緬甸28日發生強震，昆明震感明顯，邊境地區震感強烈。圖為雲南瑞麗財富廣場也受地震波及，高樓磚石掉落一地還砸傷了人。（新華社）

緬甸中部昨芮氏規模7.7強震，雲南也震感強烈並造成災情。瑞麗市財富廣場一高樓坍塌嚴重，高樓掉下磚石，30樓樓頂水像瀑布傾瀉而下，擊中在路上奔逃的人群，有人被砸中頭部，截至昨晚為止造成兩人受傷，多處房屋受損，目前仍在救災中。當地民眾回想起當時情形，「感覺與死神擦身而過」。大批緬甸商戶湧入瑞麗口岸趕回緬甸探視親人。 

來源：YouTube

緬甸昨發生強震，雲南德宏、臨滄、保山、西雙版納、麗江、大理等地震感強烈，楚雄、昆明等地震感明顯，網傳視頻顯示，瑞麗市財富廣場一高樓坍塌嚴重，大片牆體、磚石掉落，不少居民逃生至安全空地，有警方還在不斷疏散人員。經全面排查目前發現兩人受傷，經檢查為皮外傷，無生命危險。

據大公報報導，德宏州部分房屋受損、圍牆倒塌，發生電梯被困事故八起，救出受困人員八人；隴川縣章鳳鎮兩處房屋圍牆倒塌，景罕鎮一廢棄房屋倒塌；梁河縣部分學校出現牆體開裂，地磚脫落，三戶農戶房屋牆體開裂，其餘損失正在核實中。

長年在瑞麗做紅木生意的鄧志文表示，這次地震是瑞麗地震時段最長，最厲害的一次，「當時我趴在我的紅木床下面，感覺趴了一分多鐘還不停地在搖，所有家具和保險櫃激烈強烈的搖動，人像在太空一樣的感覺」。後來他覺得不對勁趕緊從五樓跑到一樓，還在搖晃，在街上看到很多人在跑，還有人慌張得哭了。

「據我所知，我在的那棟樓抗震八級，所以沒事，但也有許多建築出現了裂縫，我小區的牆面就有裂縫和脫落，今晚得去外面酒店住了」，他說。瑞麗市民張先生表示，他騎車時震感明顯，道路旁建築樹木都在晃動，他家中房梁開裂，周邊商場車庫發生塌陷。瑞麗財富廣場附近一名珠寶商戶陳先生表示，地震發生時突然地動山搖，好在店裡的珠寶翡翠都沒有受損。

陳先生表示，他看到財富廣場一棟高樓樓頂的水像瀑布一樣往下流，底下民眾四散奔逃，有磚石墜落，一名奶茶店店員被落石砸傷。有男住客來不及穿衣服，穿著內褲就跑出了酒店。

據上游新聞，在昆明市官渡區開民宿的楊女士說，地震搖晃了五、六分鐘，「我家那個吊燈搖得特別厲害，我一開始還以為我頭暈了。近幾年都沒有那麼大幅度的震感」；雲南保山市一名網民發布視頻顯示，一個台球廳內吊頂出現劇烈晃動，無奈地說「24樓，要怎麼跑？」後來他還是跑上街，發現很多人都出來了。

另據封面新聞報導，國家自然災害防治研究院首任院長、中國地質大學教授徐錫偉表示，本次地震由印度板塊與歐亞板塊，接近雲南地區強烈活動引發，與汶川地震能量相當，不會引發海嘯。

緬甸大地震造成雲南多地有震感。（取材自微博「新京報我們視頻」）
緬甸大地震造成雲南多地有震感。（取材自微博「新京報我們視頻」）

地震 緬甸 太空

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