緬甸強震 雲南地震局未發預警 網酸：電詐集團震暈

雲南高樓眾人逃難畫面。（視頻截圖）

緬甸 昨天下午強震，不少雲南民眾在網上詢問：發生這麼大的地震 ，為什麼我們沒有收到預警信息？雲南網報導，雲南地震局回覆：「因為地震預警系統能夠產出雲南省及周邊50公里範圍內發生的4.0級以上地震信息。在緬甸發生的7.9級地震距離我國最近的預警台站約300公里，且境外沒有地震預警站網，該情況超出目前地震預警系統響應能力，因此未發出預警信號。」

據此前公開報導，地震預警是在地下斷層剛剛開始破裂，但是它的地震波還沒有傳播開來的時候，以密集的地震監測網絡捕捉最先到達地面的縱波信號，快速測定出震級、烈度、震源深度等相關數據，並借助電磁波傳播速度比地震波更快的特性，趕在破壞性較強的橫波到達前向各個終端發出預警信息。

瀟湘晨報報導，緬甸強震後，國際社會紛紛表達關切，中國各界都表態願為緬甸救災提供必要幫助，同時，一些專業救援隊員緊急集結……展現了責任與擔當。

與此同時，社交圈極少數人的調侃顯得極不合時宜，「電詐集團震暈了」、「老天開眼了」等言論格外刺眼。災難是全人類共同的敵人，而悲憫與互助則是文明的底色。那些調侃言論，傷害了正在承受痛苦的災民，也在無形中消解我們的善良。