緬甸強震 中國商人嘆「人沒了，貨也沒了」中企停產搶險救災

小康說，傾斜的藍色建築是自己入住的酒店。（取材自瀟湘晨報／受訪者供圖）

緬甸 中部昨發生芮氏規模7.7強震，在受重創的第二大城瓦城（曼德勒），當地中國商人說，酒店倒塌了幾十棟，「人沒了，貨也沒了，損失非常大，中國人本地人，死了多少人都不知道」；多家中企停產並全力搶險救災。華人回憶，很多人被強震劇烈搖晃約10分鐘晃到暈倒，有曾經歷汶川地震 的華人因「有經驗」迅速跑到戶外避難，但因機場關閉被迫滯緬，怕到晚上也不敢睡。

綜合媒體報導，在瓦城的中國商人小康表示，瓦城附近住酒店的基本都是來這做生意的中國人，他住在瓦城市翡翠市場附近的酒店，「酒店倒塌了幾十棟，人沒了，貨也沒了，損失非常大」。地震時他人在戶外，震到「站在馬路上都站不穩」，他住的酒店也被震歪了，不敢再回酒店，他在馬路邊，搭了小帳篷睡覺。

另網傳瓦城WinStar酒店坍塌。常在緬甸做玉石生意的吳先生透露，該酒店便宜，裡面住了很多中國人。

此次地震有中國出海公司受影響。新希望集團在緬甸有四家公司，「均震感強烈，原料和家具出現震倒散落。目前位於緬甸各公司已暫停生產，全力投入搶險救災」；中國工商銀行（泰國 ）發聲明稱，受緬甸地震影響，該行曼谷及周邊地區分行和清邁分行暫停營業；華能水電正對電站設備設施進行全面檢查。另在泰國，廣汽集團、長安汽車、比亞迪泰國工廠運轉正常。

來自四川成都的周女士表示，她曾經歷過2008年汶川大地震，這次因生意去瓦城出差，因為有經驗了，地震發生時反應比較快，一下就從屋子裡跑了出來。她原預計前往機場搭機飛往泰國曼谷，但機場被封，被檢查站勸返。目前回到朋友家暫住，希望能早日回國。

周女士回憶地震時表示，她正在位於75號街區的一家餐館用餐。「突然間，地面開始像波浪一樣起伏，所有人都被甩倒在地」，「我們只能匍匐著往外爬，空氣中充滿了牆灰和磚粉，幾乎看不清兩米以外的道路。街道上充滿了尖叫聲，隔壁商鋪的玻璃門『嘩啦』一聲全部碎裂，磚塊和瓦片紛紛落下，差點砸中路人」。

華人學生Khin家住距離瓦城市中心僅10分鐘車程的環城路。地震發生時，「感覺整個人都要被甩飛出去」，有兩人晃到暈倒。