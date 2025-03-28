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反擊加徵關稅 北京告上世貿 中美已接受磋商推進後續程序

記者陳湘瑾、黃雅慧／綜合報導
中國商務部發言人何亞東。（中新社）
中國商務部發言人何亞東。（中新社）

為因應美國對中國加徵20%關稅，中國商務部發言人何亞東在27日例行記者會上表示，美方對於中國產品加徵關稅，是典型的單邊主義和保護主義，嚴重違反世貿組織(WTO)規則，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴，美方則在3月14日在世貿組織爭端解決機制下接受磋商，北京對此也將根據世貿組織規則推進後續程序。

有記者提問，針對美國參議員戴恩斯訪中，中美在談關稅等貿易相關問題有何進展。何亞東回應，中美雙方經貿部門一直通過各種形式保持溝通。中方在關稅問題上的立場是一貫的

何亞東並稱，中方堅決反對美方單邊對華加徵關稅，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。中方願同美方在相互尊重、平等互利的基礎上開展坦誠對話。

外交部發言人郭嘉昆同日主持例行記者會，對於美國總統川普宣布美國將對所有進口汽車徵收25%的關稅；郭嘉昆表示，美國的主要貿易夥伴對此已紛紛做出回應，美方的做法違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制和各國人民的共同利益，也無益於解決自身的問題。

美國總統川普今年2月、3月先後以芬太尼問題為由，向中國出口美國商品加徵10%關稅，中國隨後採取反制措施，對美國液化天然氣和農產品等加徵15%關稅。

另外，美國總統川普一系列關稅政策成為今年博鰲論壇熱議話題。中國學者除了批評高關稅將使經濟體成為孤島，落入叢林法則之外，外界也關注中方將如何出招應對。

國際貨幣基金組織原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，中方要穩住市場信心、調整經濟結構改革由消費驅動，同時持續跟美國進行交流，但也要做最壞打算的準備。

朱民表示，中國在美國的市場份額從21%下降到15%，現在又增加20%的關稅。中方要應對非常具挑戰性，美國市場總額大概是5000億美元，如果沒有辦法出口到這個市場就得另想辦法，他認為有幾個方面：

一是採取相應的財政政策和貨幣政策來應對這種不確定性和短期的衝擊，這對市場信心來講是非常重要的。二是中國國內經濟結構改革需要更多地轉向由消費驅動。三方面是「十五五」規劃即將到來，中國願意跟美國進行交流，通過溝通避免貿易戰。

中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求則對高關稅提出批評，他認為在一些國家推出一系列高關稅對全球經濟復甦造成影響，每個經濟體會成為孤島，認為還是要回到基於全球分工、競爭合作、貿易自由化過程。

國際貨幣基金組織原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，面對美國關稅，中方要穩住市...
國際貨幣基金組織原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，面對美國關稅，中方要穩住市場信心、調整經濟結構改革由消費驅動，同時持續跟美國進行交流，但也要做最壞打算的準備。(記者黃雅慧／攝影)

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