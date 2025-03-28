迎戰關稅衝擊 丁薛祥博鰲致詞：中國開放大門、愈開愈大

中國國務院副總理丁薛祥27日在海南博鰲亞洲論壇開幕式發表演講，他稱中國會繼續深化改革開放，歡迎外國企業赴華投資興業。(中新社)

博鰲亞洲論壇2025年年會27日上午舉行開幕式，北京官方出席本次年會的最高領導、國務院 副總理丁薛祥致詞表示，中國會繼續深化改革開放，認真研究外資反映相關問題，並強調中國對外開放大門會愈開愈大。官媒環球時報則指出，在「博鰲這場擠滿人的論壇呼籲中美合作」，在分論壇中，中美關係如何回歸和平共處、合作共贏的軌道，成為各界最關心的話題。

丁薛祥對中國經濟走勢作出三點回應；一是中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加穩固，將實施更加積極有為宏觀政策。二是經濟向新而行，科技創新能力提升，新舊動能持續轉換成效凸顯，展現中長期發展前景跟潛力；三點是全面深化改開、營商環境更加優化。將推動標誌性改革舉措加快落地，完善有利高質量發展的體制機制。

丁薛祥並強調，中國對外開放大門愈開愈大，穩步擴大制度性開放，認真研究外資反映、資質許可、標準制定、政府採購等相關問題，並歡迎各國企業赴華投資興業。

丁薛祥還圍繞「建構亞洲命運共同體」提出四點意見；一是增進信任中加強團結合作，共創團結進步亞洲大家庭。二是開放合作中推進經濟全球化是必然選擇。堅持開放區域主義，反對貿易投資保護主義。三是互利共贏促進繁榮發展，堅持發展優先，落實全球發展倡議。四是和平布局守護安全穩定。

環球時報報導，27日下午，「美國外交政策走向及其對亞太合作影響」分論壇舉行；這場分論壇有許多美國面孔，包括美國前商務部 部長古提瑞斯（Carlos Miguel Gutierrez）、哥倫比亞大學教授兼可持續發展中心主任傑弗里·薩克斯。他們在討論中直言中美之間存在分歧，同時也認為不應存在貿易戰、關稅 戰等有礙中美合作乃至全球穩定的單邊主義做法。

博鰲亞洲論壇原秘書長周文重在發言中說，中方強調中美合作宗旨是合作共贏，對抗衝突不應該是我們的選擇。前駐美大使崔天凱表示，「如果美國能跟我們相向而行，我相信我們是可以找到很多共同點的」。

隨地緣政治緊張局勢升高以及中國經濟放緩，促使全球企業加快將製造業從中國外移，以分散供應鏈風險。鑑於此，北京政府方面希望修補與全球商業領袖的關係，以應對美國總統川普加徵關稅的政策所帶來的衝擊。