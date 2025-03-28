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李強會法外長 倡中歐共同抵制保護主義

記者陳宥菘／綜合報導
中國國務院總理李強(右)27日在北京人民大會堂會見法國外長巴霍。 (中新社)
中國國務院總理李強(右)27日在北京人民大會堂會見法國外長巴霍。 (中新社)

中國國務院總理李強昨天在北京會見來訪的法國外交部長巴霍。李強表示，雙方要共同抵制保護主義、單邊主義。就中歐關係，李強表示，願透過對話協商解決雙方關切。巴霍表示，法方始終堅持戰略自主，反對貿易保護主義和貿易戰，支持歐中在經貿等領域加強對話合作，妥善處理雙方關切。

稍早前，巴霍也與中國外長王毅會談，王毅在會後形容此次會晤「富有建設性」，並同意積極推動下階段交往合作。王毅還宣布兩國今年將舉行3場高層對話，涵蓋戰略、經濟財金、人文交流等領域，王毅並對法方重申堅定奉行一個中國政策表示讚賞。

法國外長巴霍27日起對中國展開兩天訪問，這是巴霍首次訪中。

新華社報導，李強會見巴霍時表示，近年來，中法關係呈現穩健、正向發展的良好動能。在當前國際情勢下，中法應加強溝通協作，拓展各領域互利合作，加強應對氣候變遷等多邊協作。雙方要繼續本著開放態度加強合作，充分發揮互補優勢，為兩國經濟發展不斷增添動力。

他並表示，中方願同法方在加強航空、航太、核能等傳統合作的同時，持續發掘數位經濟、人工智慧、生物科技等新興及未來產業合作潛力，共同培育壯大經濟新動能。希望法方為赴法投資的華人企業營造公正、公平、可預期的發展環境。

據新華社報導，巴霍表示，法方高度重視對華關係，願同中方一道努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，擴大貿易、投資、科技等領域互利合作，攜手應對氣候變遷等全球性挑戰。

法新社報導，此次中法外長會談聚焦解決俄烏戰爭、中東衝突，以及中歐貿易緊張關係。巴霍在會談中指出，各地的危機進展都在加速並惡化，呼籲面對地緣政治危機時，應建立「強有力的法中夥伴關係」。

王毅 李強 氣候變遷

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