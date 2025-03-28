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中國製造再+1 全球首款急救機器人亮相 -20°C也穩定運行

中國新聞組／北京28日電
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全球首款急救機器人亮相，可在-20°C至55°C環境下穩定運行。（取材自科技日報）
全球首款急救機器人亮相，可在-20°C至55°C環境下穩定運行。（取材自科技日報）

DeepSeek等橫空出世引全球關注，中國科創企業乘勝追擊企圖在AI人工智能）領域搶下主導權成為「領跑者」。由中企自主攻關研製的全球首款「急救（轉運）機器人」26日在北京亮相，填補了全球應急醫學救援裝備「具身智能」的空白。另在昨於北京開幕的2025中關村論壇年會上，茶藝、對弈、模仿、寫書法....近百台機器人各顯神通，展現中國創新創造巨大能量。

據科技日報報導，3月26日，中船海神公司「重大科研攻關專項」四個「國際首創」產品觀摩展示會在北京舉行。中國工程院院士董家鴻在會中指出，中船海神公司率先運用「政府工作報告」提出的「具身智能、生物製造、量子科技、6G」等前沿技術，必將有力地提升中國陸海空天潛隧「六維一體」的「應急應戰」醫學救援水平。

由中船海神公司與雲深處科技公司聯合自主研製的全球首款「「急救（轉運）機器人」，選配「四足、四輪和履帶」三種行走方式，具備行走、奔跑、爬樓、爬坡、趴下、避障和越障等功能，能在-20°C至55°C環境下穩定運行，廣泛應用於自然災害救援、戰場急救和院前院內轉運等應用場景。 

四輪急救機器人背負具有「呼吸、監護、輸液、B超、除顫、心肺復甦和供氧」七大功能的「便攜式急救設備」，按指令快速自如翻障礙到達指定地點急救；四足急救轉運機器人背馱傷員快速轉運過程中，自動精準地對傷員實施「動中急救」。中船海神公司歷時4年研製的「智成醫療救治箱組」、「海上遠距醫學救援裝備」也在現場展示。

相關專家表示，「急救（轉運）機器人」的問世，填補了全球應急醫學救援裝備「具身智能」的空白，彌補了傳統人工應急救援的諸多不足與短板，將有效滿足「集約高效、輕便快捷、快速救治」的智能應急醫學救援裝備需求，有力提升中國應急醫學救援的綜合救治能力。

人形機器人「夸父」在2025中關村論壇年會開幕式機器人秀環節中表演。（新華社）
人形機器人「夸父」在2025中關村論壇年會開幕式機器人秀環節中表演。（新華社）

另據文匯報報導，在2025中關村論壇年會上，近百台機器人「智願者」各顯神通。今年中關村論壇年會以「新質生產力與全球科技合作」為主題，也將發布具身智能十大重點研究方向和標準化白皮書，為全球創新發展提供新思路、新啟示。

在中關村國家自主創新示範區展示中心，一進展場就是負責迎賓的人形機器人與人們揮手互動，步入會場可看到機器人跑步跳舞、吹拉彈唱、寫詩作畫、服務陪伴等科技秀。

一位來賓用英語在台上演講，後台的「AI翻譯官」大模型通過學習他的聲紋特徵，用他的原聲輸出中文內容，與會者在同傳耳機中直接聽到了這位嘉賓的「中文演講」；一款能實現實時翻譯的「眼鏡」極大提升了工作效率等，讓參觀者驚艷。

中關村論壇年會上，與會嘉賓與一款機器人對弈。（新華社）
中關村論壇年會上，與會嘉賓與一款機器人對弈。（新華社）

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