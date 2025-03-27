神秘中國企業招募遭解僱美聯邦僱員？官媒稱謊言

路透日前報導，一個由一家行事隱密的中國科技公司所經營的企業網絡一直在試圖招募最近遭解僱的美國政府僱員，環球時報稱是向中國「潑髒水」，扭曲事情真相。(路透)

路透報導，有神祕中國科技公司刊登徵才廣告向被解僱的美聯邦僱員招手，引發關注。中國官媒環球時報稱此報導是向中國「潑髒水」、「甩鍋」，扭曲事情真相，「某些西方媒體是謊言的編織者」。

路透日前報導，根據徵才廣告與一名揭發行動的研究人員，一個由一家行事隱密的中國科技公司所經營的企業網絡一直在試圖招募最近遭解僱的美國政府僱員，並稱「鎖定受到最近大規模裁員影響的前聯邦僱員，利用他們的財務弱點」。

此事引發關注，有人擔憂可能造成資訊安全風險。

對此，環球時報27日表示，「一些媒體拿中國說事，試圖轉移矛盾焦點」。

報導引述中國外交學院學者李海東表示，路透社的報導在沒有充分證據的情況下試圖轉移美國政府解雇聯邦僱員引發的輿論和政治層面抵制與譴責，並將美國國內對自家政府改造不滿的聲音推到中國身上，「是一種向中國潑髒水的甩鍋做法」。

他指出，美國政府解雇的僱員中不乏能力出眾、經驗豐富者，在市場經濟條件下，利用自身能力和特長謀生是正常現象。一些歐洲國家企業和機構選擇雇用這些僱員，本不值得炒作，但西方媒體卻反複炒作中國敘事，顯示出很強的針對性。

李海東說，這種操作迎合美國當前與中國進行戰略競爭的政治氣氛，但扭曲了事情的真相，「再次證明了某些西方媒體是謊言的編織者和擴散器」。

據路透社，無法確定這些刊登徵才廣告的公司是否與中國政府有關，或確實是否有任何前聯邦僱員受到招募。

中國駐華府大使館 發言人透過電子郵件向路透社表示，中國不知道任何據稱涉及這項行動的實體，而且北京尊重數據隱私與安全。