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荷經濟大臣勸「買中國貨前三思」 民眾仍「大買特買」

中國新聞組／北京27日電
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2024年，中國電商平台成為荷蘭人跨境網購時的首選。 （取材自Thuiswinkel.org）
2024年，中國電商平台成為荷蘭人跨境網購時的首選。 （取材自Thuiswinkel.org）

荷蘭經濟大臣苦勸民眾「買中國貨前三思」，但民眾根本不聽，還用行動表示「就買，大買特買」。荷蘭「每日匯報」報導，最新研究結果顯示，荷蘭跨境線上購物總額繼續增長。2024年，荷蘭人網購花了360億歐元（約387億美元），其中44億歐元（約47億美元）花在了跨境網購，中國電商平台占比達到28%，首次超越德國和美國，成為荷蘭人跨境網購時的第一選擇。

澎湃新聞引述報導稱，在此之前，荷蘭官員多次試圖澆滅荷蘭人在中國電商平台網購的熱情。荷蘭經濟事務大臣德克·貝亞茨日前曾呼籲消費者「在購買中國商品前要三思而行」，但顯然就打臉了。

荷蘭線上商店協會Thuiswinkel發布一項研究結果顯示，荷蘭消費者在線支出總額持續上升，到2024年將達到前所未有的360億歐元，較2023年上漲5%，其中，跨境網上購物總額繼續增長。2024年，有高達55%的荷蘭消費者在海外電商平台購物至少一次，荷蘭人360億歐元的網購總額中，有44億歐元（12%）花在了跨境電商平台。報告稱，這相當於荷蘭人跨境網購了4100萬單。

按國別/地區統計，荷蘭消費者越來越喜歡在中國電商平台購物，2022年在所有跨境網購中的占比為18%，此後逐年上升，2023年達到21%，2024年增至28%。這也是中國首次成為最受荷蘭人歡迎的境外網購目的地。2024年，荷蘭人在中國電商平台購買了1150萬件商品，價值4.34億歐元（約4.6億美元）。

數據顯示，德國僅次於中國，排名第二（23%），美國占比為12%，排名第三。

中國電商在荷蘭日益火爆，已經讓荷蘭同行眼紅，事實上，眼紅中國電商的並非只有荷蘭，還包括整個歐盟。「每日匯報」稱，歐盟委員會希望徵收「特別稅」，以打擊那些對歐洲企業構成「不公平競爭」的供應商，Temu和Shein是歐盟特別關注的焦點。

對於歐美頻繁動用經貿「工具箱」針對中企，中方已多次作出表態。外交部發言人此前敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，遵守世貿組織規則，停止以各種借口無端打壓、限制中國企業。

數據顯示，荷蘭人越來越愛線上購物。 （取材自Thuiswinkel.org）
數據顯示，荷蘭人越來越愛線上購物。 （取材自Thuiswinkel.org）

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