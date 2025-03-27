中美經貿代表視訊 何立峰「嚴正關切」301、對等關稅

中國副總理何立峰（見圖）與美國貿易代表葛里爾，26日視訊通話。（中新社）

中國副總理何立峰與美國貿易代表葛里爾26日視訊通話，官方消息顯示，雙方就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見，何立峰就美方以芬太尼為由對中加徵關稅 、有關三○一調查及擬祭出「對等」關稅等表達嚴正關切。隨後雙方各自發表通話簡短聲明，聲明內容凸顯美中貿易分歧。

新華社報導，何立峰以「中美經貿中方牽頭人」身分，與美國貿易代表葛里爾視訊通話，消息指，雙方圍繞落實今年1月17日雙方元首通話（指中國國家主席習近平與美國時任總統拜登 ）達成的重要共識，就雙邊經貿領域重要問題坦誠、深入交換意見。

稍早新加坡 聯合早報報導，日前訪中的美國參議員戴恩斯23日與中國總理李強會面後，接受彭博社訪問時表示，「在制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國問題解決前，中美之間難以就關稅和非關稅障礙進行任何對話」。

美國貿易代表署（USTR）發表聲明說，葛里爾26日透過視訊會議，與何立峰就美中經貿關係交換意見。

這份只有三段的簡短聲明表示，在雙方坦率的討論中，葛里爾概述川普總統如何建立一個強大振興的貿易政策，以促進國內投資和生產力，增強美國工業和技術優勢，捍衛美方經濟和國家安全，並惠及美國工人和企業。 他還對中國不公平、反競爭的貿易政策和做法表達嚴重關切。

聲明表示，葛里爾和何立峰同意未來保持溝通的重要性。

另一方面，在美國加徵關稅的壓力下，沃爾瑪、好市多近來陸續向中國供應商施壓降價。部分中國供應商表示經營壓力已經浮現，損失的訂單和利潤虧損擴大，並有業者反映，利潤總額年減40%以上。

中國供應商接連承受美國大型零售商要求降價的巨大壓力，這類轉嫁成本的行為造成更加緊張的供需關係，部分供應商利潤萎縮，可能為了壓低成本而降低產品品質。

廣東一家食品包裝企業指出，80%的業務來自海外，由於關稅政策問題，來自北美的訂單銳減，損失和利潤虧損已經無法承受。