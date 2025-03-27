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英媒：中祭高節能晶片新規 威脅輝達170億美元業務

中國新聞組／北京27日電
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英國金融時報報導，中國國家發改委最近建議中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使輝達（NVIDIA）的H20晶片無法在中國銷售，因為H20晶片不符合這一標準；一旦嚴格執行，將威脅輝達每年在中國170億美元的業務。

報導引述兩名知情人士指出，最近幾個月來，中國國家發改委一直在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國科技巨頭購買輝達的H20晶片，但中國方面目前尚未嚴格執行這一規定。

據悉，自從中國DeepSeek推出新款AI模型引發中國AI熱潮後，中國科技巨頭便大舉增加對H20晶片的訂單。同時，對美國可能進一步限制輝達向中國銷售晶片的預期，也是原因之一。

報導提到，中國發改委這項規定事實上2024年就已推出，但之前從未被公開披露。在如今美中貿易緊張升級下，中國一直推動本國企業降低對輝達等外國產品的依賴性。

這則報導指出，中國國家發改委日前建議中國企業，在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合節能標準的晶片。經查閱相關文件顯示，輝達專為中國市場設計、且廣受中國企業歡迎的H20晶片，目前不符合中國國家發改委最近提出的要求。

報導指出，中國對H20晶片需求仍然強勁的部分原因，是一些企業透過將H20晶片使用在既有的資料中心，而不是新擴建的資料中心，以便迴避上述新的節能標準，以免被處罰。

儘管如此，報導指出，在中國正加速建設更多的資料中心下，發改委的新規將可能使輝達流失訂單，轉向華為等中國本土業者，因為這些本國企業的產品更契合中國的綠色發展目標。

根據報導，一名知情人士透露，為緩解這一局面，輝達正尋求未來幾個月內由高階主管與中國發改委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案。

報導指出，輝達已準備好調整H20晶片的解決方案，以符合發改委要求。但知情人士指出，這種技術調整恐降低晶片效能，進而影響輝達在中國市場的競爭力。

報導提到，中國發改委這項規定事實上2024年就已推出，但之前從未被公開披露。在如今美中貿易緊張升級下，中國一直推動本國企業降低對輝達等外國產品的依賴性。

輝達 AI 華為

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