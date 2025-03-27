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中關村論壇「機器人總動員」 年會4大亮點、科幻感拉滿

中國新聞組／北京27日電
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中關村論壇主會場，機器人向參訪媒體揮手致意。(取材自新京報)
中關村論壇主會場，機器人向參訪媒體揮手致意。(取材自新京報)

3月27日至31日，主題為「新質生產力與全球科技合作」的2025中關村論壇年會，將在位於北京市海淀區的中關村國際創新中心舉行。今年年會以四大亮點突出人形機器人應用，營造「機器人無處不在」的氛圍，機器人迎賓、交流、表演，「機器人總動員」將科幻感拉滿。

新京報報導，會場內，各式機器人吸引目光。接待台後，機械姬妮婭以神經網絡深度學習、情緒識別算法等技術，與參會者互動交流。她可揮手、比耶、做出OK手勢，展現高情商對話。會議室門口，服務機器人搖鈴提醒參會者進場。休息區，機器人忙碌著書寫毛筆字、沖泡咖啡、奉茶等。

6台T1機器人列隊行走，憑藉靈活輕巧的特性，提供智能引導服務。另一款中醫機器人則可根據語音提示分析經絡，提供個性化健康建議。據介紹，該設備融合中醫診斷理論與人工智能技術，2分鐘內可檢測80餘項健康指標。

中關村國際會展運營管理公司工作人員徐若華介紹，本屆論壇年會突出人形機器人應用，圍繞迎賓、交流、主持、表演、服務等5大類核心場景，遴選15家機器人企業的百餘台代表性產品，在現場能看到機器人跑步跳舞、吹拉彈唱、寫詩作畫、服務陪伴等，還能欣賞到多款機器人聯袂上演的科技秀。

此次論壇有四大亮點，除了各款人形機器人秀才藝無所不能外，成果發布片等視頻均藉助AI生成、全面使用電子桌籤、座位查詢等智能服務。

中關村論壇作為全球科技創新交流平台，致力於展示前沿技術與應用。年會運用人工智能大模型、具身智能機器人等技術，提升智慧辦會、便捷參會、智能服務體驗。AI同傳系統基於聲紋識別與語音擬合技術，實現同步翻譯；大數據平台通過大模型技術分析參會企業信息，發掘有價值線索；文生視頻技術則生成暖場片與成果發布片。

中關村論壇主會場，機器人向參訪媒體揮手致意。(取材自新京報)
中關村論壇主會場，機器人向參訪媒體揮手致意。(取材自新京報)

人形機器人 人工智能 AI

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