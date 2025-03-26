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王毅會葡外長：支持歐洲戰略自主 合作是唯一選擇

記者謝守真／綜合報導
中國外交部長王毅（左）25日在北京與葡萄牙外交部長蘭格爾（右）舉行中葡第二次外交部長級戰略對話。(取材自中國外交部網站)
中國外交部長王毅（左）25日在北京與葡萄牙外交部長蘭格爾（右）舉行中葡第二次外交部長級戰略對話。(取材自中國外交部網站)

面對美國的貿易戰壓力，中國外交部長王毅25日在北京與葡萄牙外交部長蘭格爾（Paulo Rangel）舉行中葡第二次外交部長級戰略對話。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，團結合作是各國唯一正確的選擇，並稱中國視歐洲為多極世界中的重要一極，支持歐洲保持戰略自主。

據中國外交部網站25日下午消息，王毅與蘭格爾會晤時說道，中葡有相互尊重、相互支持的好傳統，這是中葡關係長期穩定發展的根本原因，也是兩國關係行穩致遠的政治保障。雙方運用政治智慧妥善解決澳門問題，樹立透過友好協商解決歷史遺留問題的樣板。去年中葡共同慶祝建交45周年，中國國家主席習近平與葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）互致賀電，高度評價雙邊關係發展的成功實踐。

王毅續稱，今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，也是中歐建交50週年，中方願同葡方一道，打造更穩定、更富成果、更具活力的中葡關係，推動中歐成為相互信賴、彼此成就的戰略夥伴。

王毅指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，面對變亂交織的國際形勢，團結合作是各國唯一正確的選擇。世界只能向前走，不能倒退回弱肉強食的叢林法則。中方堅定倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，高度重視葡萄牙在歐盟及國際舞台上發揮的獨特作用，願與葡萄牙加強協作，旗幟鮮明地堅持踐行多邊主義，堅定維護聯合國的地位和作用，共同捍衛國際公平正義。

王毅再指，中方視歐洲為多極世界中的重要一極，支持歐洲維持戰略自主，願同歐方堅持夥伴定位、擴大開放合作，推動中歐關係健康發展。希望葡方為此發揮積極作用。

而在中方新聞稿中，蘭格爾則稱，中葡交往歷史悠久，雙方，以和平方式妥善解決澳門問題，為世界樹立榜樣，葡方深以為傲。很高興看到「一國兩制」實踐在澳門取得成功。中國是值得信賴的夥伴，葡方高度重視葡中關係，堅定奉行「一個中國政策」。

蘭格爾還指，中國投資為葡經濟社會發展發揮重要作用，葡方秉持開放精神，歡迎更多中企來葡投資興業，願同中方加強經貿、能源、衛生、金融、基礎設施、綠色轉型等領域合作。歐中應堅持夥伴定位，加強對話合作，共同反對保護主義，維護多邊主義，支持聯合國在國際事務中扮演核心角色。葡方願同中方密切多邊協作。

中國外交部長王毅25日與葡萄牙外交部長蘭格爾會面時稱，面對變亂交織的國際形勢，團...
中國外交部長王毅25日與葡萄牙外交部長蘭格爾會面時稱，面對變亂交織的國際形勢，團結合作是各國唯一正確的選擇，並稱大陸視歐洲為多極世界中的重要一極，支持歐洲保持戰略自主。(取材自中國外交部網站)

王毅 澳門 聯合國

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