中限制外資措施減至29項 互聯網、文化領域擴大開放

中國發展高層論壇2025年年會24日在北京舉行經濟全球化新趨勢與擴大制度型開放專題研討會。圖為商務部國際貿易談判副代表李詠箑發言。 (中新社)

在中國發展高層論壇2025年年會上，商務部 國際貿易談判副代表李詠箑表示，目前全國版外資准入負面清單已減少到29項限制措施，下一步將繼續推進服務業開放綜合試點，推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電訊、醫療、教育等領域的開放。

香港 文匯報報導，李詠箑強調，經濟全球化將在逆風中前行。儘管今年單邊主義、保護主義持續蔓延，經濟全球化遭遇逆流，但「不必擔心個別國家的關稅大棒會嚴重損害國際貿易秩序，阻礙經濟全球化進程。如果我們從更長的時間跨度來看，經濟全球化的趨勢沒有改變，仍在曲折中前進」。

李詠箑透露，下一步中國將從深入實施自貿試驗區提升戰略、擴大高標準自貿區網絡、擴大自主開放和單邊開放、積極參與全球經濟治理等四方面發力，擴大對外開放。

首先是，推動自貿試驗區提質增效和擴大改革開放授權，鼓勵首創性、集成性探索，開展更廣領域、更深層次、更大力度的制度型開放實驗。中國還將持續擴大面向全球的高標準自貿網絡，積極推動加入「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA）和「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），為貿易投資創造開放穩定的規則環境。另外，將繼續高質量共建「一帶一路 」，堅定地維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護開放公平的國際貿易秩序，擴大同各國利益的匯合點，促進共同發展。

報導指出，與會的中國進出口銀行行長王春英表示，當前國際環境日趨複雜嚴峻，部分經濟體政策「內顧傾向擴大」日益明顯，全球經濟貿易復甦乏力；同時，幾十年來行之有效的國際經貿規則遭遇挑戰。未來要繼續穩步提升制度型開放水平，可以從持續深化全球和區域經貿合作、主動對標國際高標準經貿規則、加快推進自貿區和自貿港建設等方面作出持續努力。