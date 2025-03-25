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解放軍強化格鬥訓練 推動戰鬥體能

記者林則宏／綜合報導
中共中央軍委發布新版軍事體育訓練大綱，訓練將從「健康體能」，轉向「戰鬥體能」。圖為解放軍聯勤保障部隊2021年底舉行的戰鬥體能比武。（新華社）
中共中央軍委發布新版軍事體育訓練大綱，訓練將從「健康體能」，轉向「戰鬥體能」。圖為解放軍聯勤保障部隊2021年底舉行的戰鬥體能比武。（新華社）

中共中央軍委訓練管理部日前發布新編修的軍事體育訓練大綱，今年2月20日施行，中國軍事體育專家林建棣接受解放軍報訪問時指出，新大綱讓軍體訓練從「健康體能」為主改為「戰鬥體能」為主，提高對部隊戰鬥力的貢獻率。

林建棣指出，新版大綱階段目標是利用「三至四年」構建緊貼實戰需求、具有解放軍特色、科學簡便實用的軍體訓練內容標準體系。解放軍報報導，新版大綱深入貫徹習近平強軍思想，貫徹落實體育強國發展戰略，聚焦「備戰打仗」需求，緊貼軍兵種部隊實際，從實戰需要出發。

新版大綱區分基本知識、基礎體能、戰鬥體能、實用技能四部分，戰鬥體能包含通用戰鬥體能、軍兵種專項戰鬥體能和特殊環境戰鬥體能三類。

通用戰鬥體能主要是強化軍人在戰場上跳、跨、舉、抬、鑽、爬等體能，鍛鍊具備支撐作戰的基本體能素質；軍兵種專項戰鬥體能主要是針對典型兵種（專業）部隊和特殊戰鬥環境，根據任務、武器裝備和戰場環境特點訓練；特殊環境戰鬥體能則聚焦特定複雜戰場環境，為部隊遂行特定任務提供適應性訓練。另外，實用技能為官兵執行相關作戰和非戰爭軍事行動任務提供必要的運動技能支撐。

林建棣說，新大綱還新增障礙游泳、水上自救互救等課目，提高官兵遂行涉水涉海多樣化軍事任務能力；增加格鬥類課目，研究創設徒手格鬥、持械格鬥等7個實戰性強的格鬥內容，提高共軍近戰能力。

解放軍 共軍 習近平

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