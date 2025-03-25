USTR擬徵港口費被唱衰 華郵：中造船業穩固 美撼動不了

圖為江蘇揚州船舶企業趕製訂單。（取材自人民網）

美國貿易代表署（USTR）24日起在華府舉行為期兩天的公聽會，討論對中國製造船隻進入美國港口，徵收最高達150萬美元(約1087萬人民幣)的港口「附加服務費」，作為重振美國造船業的資金來源。華盛頓郵報指出，中國在全球造船業地位穩固，絕無可能輕易被撼動；美國造船業無法短時間內迅速發展，附加費措施反而可能加劇美國的供應鏈 危機。

綜合香港文匯報等媒體報導，USTR提出的新措施，用意在於抑制中國在造船、物流和航運業的主導地位，此次提案涵蓋中國製造的船隻，以及中國的航運公司，聽證會擬討論三種收費方案。川普 政府稱，這筆附加費可用於投資美國造船業，激勵美國船廠加快建設，從中國、南韓和日本造船廠奪回訂單，甚至展望其長遠「消除中國在海運產業的主導地位」。

川普政府顯然低估中國造船業的領先地位。根據航運及能源資訊網站Offshore Energy上周引述希臘船舶經濟公司Intermodal最新統計，現時包括貨櫃船在內，全球在建大型船隻訂單量為5735艘，中國製造占其中3454艘，占比約62.5%，不但鞏固了全球第一造船大國的地位，更是美國52艘船隻訂單的66倍。美國試圖藉由短期注資提振造船業後來居上，顯然並不現實。

即使美國造船業能夠短期復甦，美國製造船隻的市場競爭力勢必不及中國船隻。英國船舶製造業刊物「勞氏日報」指出，美國生產一艘貨櫃船的價格約3.3億美元，中國同類船隻卻僅需6000萬美元，意味著即使被加徵附加費，航運企業採購中國船隻的性價比，可能也超過美國船隻。

除了價格競爭力外，美國造船廠的效率也遠不及中國。美國出口歐洲建築和農業設備承運商大西洋貨櫃航運公司（ACL）稱，該公司2012年須採購一批大型貨櫃船，美國造船廠當時表示，需時至少七年才能交付訂單。ACL轉向中國造船廠，很快便以極具市場競爭力的價格，迅速獲得高性價比的貨櫃船投入營運。

業界專家分析，如果美國政府徵收停泊附加費，主要航運聯盟勢必嘗試將中國製造貨櫃船從美國航線調配到歐洲航線，或改為停泊在加拿大和墨西哥 的港口。長此以往，關稅戰和附加費不但無法傷及中國造船業，反而會打擊美國中小型港口，衝擊碼頭工人和貨運司機生計，進而重創美國經濟。

海運業資深人士、也是貨櫃運輸史作者的麥考恩（John McCown）痛批：「如果你想用大錘砸碎全球貿易，就用這種做法。整體來看，這無異於一場貿易災難。」