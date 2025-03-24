川普關稅戰出現反效果？ 中日政經關係反而急速升溫
川普關稅磨刀霍霍，反而促使中國找鄰國「抱團取暖」、加速政經關係。中日韓近日召開外長會，共商重啟自由貿易協定；中日經濟高層對話達成20項重要共識；中國外交部長王毅並會見日本國家安全保障局長岡野正敬，雙方同意透過中日高階政治對話機制保持溝通。中國官媒新華社旗下「牛彈琴」評論，「中日關係正在努力加速好起來」。
綜合媒體報導，王毅先在22日與日本外相岩屋毅共同主持睽違六年的中日經濟高層對話，關於中國因福島核廢水排放入海而暫停進口日本水產品，雙方確認了旨在恢復進口的相關工作進展，但具體恢復時間尚未決定。岩屋還要求中方盡早恢復進口日本牛肉，擴大進口日本大米。
中國外交部指出，中日此次對話達成的20項共識，包括加強綠色發展合作；加強生態環境合作；加快服務貿易合作，今年在日本舉行中日服務貿易政策對話；今年舉行中日工業副部級磋商、中國商務部與日本經濟產業省副部級定期磋商；加強供應鏈合作；今年在日本舉行中日優化營商環境工作組會議，推動提供公正、透明、可預期的營商環境。
此外，雙方將加強世貿組織框架下合作，推動世貿組織改革，努力維護和加強自由開放的多邊貿易體制，保持市場開放，支持自由貿易；繼續就加快中日韓自貿協定談判進行討論。雙方還同意適時在中國舉行第七次中日經濟高層對話。
「牛彈琴」將中日20條共識歸納成14個字：「對話對話再對話，合作合作再合作」，並指出有五個值得關注的重點，包括以經促政、強強聯手、平衡解決各自合理觀切、多邊領域加強合作，及日本水產品輸華。
文章強調，高超的大國外交，就是將強敵化為朋友。中日都是搬不走的鄰居，即使不想做兄弟，也沒必要成為仇敵。中日已經邁出積極的一步，現在更是十年來氣氛最好的時候。接下來，繼續考驗著政治家們的智慧和遠見。只要雙方有誠意，就沒有解決不了的問題。
據中國外交部網站，王毅23日在東京還與岡野正敬會面。雙方就共同落實兩國領導人重要共識、全面推進中日戰略互惠關係健康穩定發展進行了深入討論，同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。這是岡野正敬今年1月上任後，與王毅首次的會晤。
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