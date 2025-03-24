川普關稅戰出現反效果？ 中日政經關係反而急速升溫

中國外交部長王毅（左）在東京會見日本外相岩屋毅。（中新社）

川普關稅磨刀霍霍，反而促使中國找鄰國「抱團取暖」、加速政經關係。中日韓近日召開外長會，共商重啟自由貿易協定；中日經濟高層對話達成20項重要共識；中國外交部長王毅 並會見日本 國家安全保障局長岡野正敬，雙方同意透過中日高階政治對話機制保持溝通。中國官媒新華社旗下「牛彈琴」評論，「中日關係正在努力加速好起來」。

綜合媒體報導，王毅先在22日與日本外相岩屋毅共同主持睽違六年的中日經濟高層對話，關於中國因福島核廢水排放入海而暫停進口日本水產品，雙方確認了旨在恢復進口的相關工作進展，但具體恢復時間尚未決定。岩屋還要求中方盡早恢復進口日本牛肉，擴大進口日本大米。

中國外交部指出，中日此次對話達成的20項共識，包括加強綠色發展合作；加強生態環境合作；加快服務貿易合作，今年在日本舉行中日服務貿易政策對話；今年舉行中日工業副部級磋商、中國商務部 與日本經濟產業省副部級定期磋商；加強供應鏈合作；今年在日本舉行中日優化營商環境工作組會議，推動提供公正、透明、可預期的營商環境。

此外，雙方將加強世貿組織框架下合作，推動世貿組織改革，努力維護和加強自由開放的多邊貿易體制，保持市場開放，支持自由貿易；繼續就加快中日韓自貿協定談判進行討論。雙方還同意適時在中國舉行第七次中日經濟高層對話。 中國外交部長王毅在東京與日本外相岩屋毅共同主持召開第六次中日經濟高層對話，雙方15個政府部門負責人出席，並達成20項共識。（新華社）

「牛彈琴」將中日20條共識歸納成14個字：「對話對話再對話，合作合作再合作」，並指出有五個值得關注的重點，包括以經促政、強強聯手、平衡解決各自合理觀切、多邊領域加強合作，及日本水產品輸華。

文章強調，高超的大國外交，就是將強敵化為朋友。中日都是搬不走的鄰居，即使不想做兄弟，也沒必要成為仇敵。中日已經邁出積極的一步，現在更是十年來氣氛最好的時候。接下來，繼續考驗著政治家們的智慧和遠見。只要雙方有誠意，就沒有解決不了的問題。

據中國外交部網站，王毅23日在東京還與岡野正敬會面。雙方就共同落實兩國領導人重要共識、全面推進中日戰略互惠關係健康穩定發展進行了深入討論，同意繼續透過中日高階政治對話機制保持溝通。這是岡野正敬今年1月上任後，與王毅首次的會晤。