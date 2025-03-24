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中國發展高層論壇／中財辦招手外資：3大風險已受控

中國新聞組／北京24日電
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中國國務院總理李強出席中國發展高層論壇開幕式，並發表演講。（中新社）
中國國務院總理李強出席中國發展高層論壇開幕式，並發表演講。（中新社）

中國發展高層論壇2025年年會昨起在北京登場，國務院總理李強等中國高層官員在會中傳遞了中國經濟三大信號：發展有活力、政策有後勁、開放有決心，並向台下約720名國內外企業家等代表信心喊話，中國房地產市場、地方政府債務和中小金融機構「三大風險已得到有效控制」，真誠歡迎國際資本回歸中國。

綜合報導，李強昨出席中國發展高層論壇2025年年會開幕式發表演講，對於備受關注的中國經濟政策，他表示，當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，中國將堅定不移推進開放合作，希望企業家們精誠合作，抵制單邊主義和保護主義。

李強此番發言面對著台下約720名國內外企業家、政府官員、專家學者和國際組織代表，其中以來自美國的企業數量最多達27家。有分析解讀，李強意在暗批美國近來一系列關稅舉動，並藉定調開放合作，拉攏外企制衡美國。

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀並進一步在年會上向與會外企代表們釋利多並信心喊話。韓文秀表示，經過艱苦努力，目前中國房地產市場、地方政府債務和中小金融機構等三大風險，都已經得到有效控制，目前處於收斂的狀態。

韓文秀表示，去年四季度以來，中國房地產市場交易和價格出現積極變化，一線城市回暖態勢比較明顯，中國將繼續推動房地產市場止跌回穩，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場長期持續健康發展。

同時，中國也將繼續做好地方政府隱性債務置換工作，推動地方融資平台市場化轉型和債務風險化解。中國高度重視解決拖欠企業帳款問題，將統籌用好財政貨幣政策工具，力爭盡快取得明顯進展。

中國發展高層論壇23日登場，吸引全球72 0名企業家代表參與。圖為開幕式前參會嘉...
中國發展高層論壇23日登場，吸引全球72 0名企業家代表參與。圖為開幕式前參會嘉賓合影。 （中新社）

韓文秀並表示，在外部不確定不穩定因素明顯增多的情況下，今年以來，中國經濟延續回升向好態勢，努力為世界經濟發展提供「穩定錨」。近期許多國際投資者紛紛看好中國經濟和中國資產，「我們真誠地歡迎國際資本回歸中國，深耕中國投資的沃土，共享中國發展的紅利」 。

韓文秀也暗批美國，強調「我們相信多邊主義是人間正道，愈走愈寬，單邊主義終將成為孤家寡人，走進死胡同」。

據南方都市報，此次論壇，外方共有750多位代表參會。今年外企參會呈現出多個特點，一是參會跨國企業國家範圍廣，共21個國家86位跨國企業正式代表出席；首次參會的跨國企業數量創新高。

對於韓文秀宣示「中國三大風險有效控制」，有網民表示肯定：「好日子終於要來了」；也有網民認為，「房價下跌才是真的控制了金融風險」、「你專門負責吹捧，我專門負責加油打氣」、「前路漫漫，還早得很哪」。

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