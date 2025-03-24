中國這個部長每早必看新聞 「得知道睡著時發生啥事」

中國商務部長王文濤（右）與奔馳集團董事長康林松合影。（取材自新京報）

全球貿易情勢瞬息萬變，據玉淵譚天消息，中國商務部 長王文濤近日會見奔馳集團董事長康林松（Ola Källenius）時表示，過去一個月發生太多事情，他現在每天早上得看新聞，「得知道我睡著時發生了什麼」。康林松則表示，將深化布局中國市場，「在這個不穩定的世界上，我們在這裡（中國）找到了一個穩定的錨點。」

綜合新京報、觀察者網報導，康林松近日受邀出席中國發展高層論壇，這是他當選歐洲汽車工業協會主席後第一次訪華，也是奔馳第八次成為中國發展高層論壇的合作夥伴。

康林松表示，「奔馳在中國的科技生態系統發展中已經獲得很多靈感，並把很多中國的想法，透過與中國合作夥伴或者世界其他地方科技合作夥伴一起合作的方式，拓展到世界各地。」他認為中國企業是最容易合作的，「中國科技企業保持開放心態，很善於傾聽對方的需求，而不是只要求對方去適應。」與中國科技圈合作是在中國發展的必選項，也是奔馳在當地進一步發展業務的重要方向。

據了解，奔馳正進一步強化北京研發力道，而上海研發中心則專注於高階智駕系統、智能座艙等。康林松強調，「中國本土的研發工作沒有任何限制，愈來愈多的全球研發任務由中國團隊完成。」

他認為，與其他汽車市場一樣，中國市場經歷起伏非常正常，但是長期來看是增長趨勢，「所以我們在中國市場繼續秉持長期主義的觀點，繼續保持投資，希望能夠充分把握中國市場的增長潛力。」康林松說。