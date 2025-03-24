央視追捧習近平經濟思想 將播出系列講讀節目

中國近期大肆宣揚「習近平經濟思想」，央視24日晚間起，還將播出共14集的大型專題節目「習近平經濟思想系列講讀」。(路透)

中國央視新聞預告，由中共 中央廣播電視總台、中國國家發展和改革委員會共同製作的14集大型專題節目「習近平 經濟思想系列講讀」，將於24日19時45分在央視財經頻道播出。報導稱，這是首部系統闡釋習近平經濟思想的電視專題片。

央視新聞稱，作為深入學習宣傳貫徹習近平經濟思想的重點專題，節目聚焦習近平關於貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力等重要論述，深入解讀蘊含其中的堅定理想信念、鮮明政治導向、深遠戰略思維、強烈歷史擔當、真摯人民情懷和科學思想方法，系統梳理習近平經濟思想引領新時代中國經濟發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，全面展現習近平經濟思想的時代特徵、理論價值和實踐偉力。

報導指出，該專題節目邀請中國經濟領域領導幹部、專家學者作為講讀嘉賓，結合100多個基層實踐案例與40多位案例觀察員的解讀，闡釋習近平經濟思想的核心要義、豐富內涵和實踐要求，推動中國全社會更加自覺地運用習近平經濟思想解決問題、開展工作，切實把所學所悟轉化為推動高質量發展的強大力量和生動實踐。

新華社這個月初曾報導，由中共中央黨史和文獻研究院編輯的「習近平經濟文選」第一卷，已由中央文獻出版社出版，在中國全國發行。

報導指出，中共十八大以來，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平為核心的中共中央堅持觀大勢、謀全局、幹實事，全面加強中共對經濟工作的戰略謀劃和統一領導，不斷深化對經濟工作的規律性認識，提出一系列新理念新思想新戰略，引領中國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成了「習近平經濟思想」。

新華社表示，習近平經濟思想為推動中國經濟高質量發展、科學應對重大風險挑戰、全面建設社會主義現代化國家提供了銳利思想武器。「習近平經濟文選」第一卷，收入習近平2012年11月至2024年12月期間關於經濟建設最重要、最基本的著作，按時間順序編排，共有報告、講話、演講、指示、批示等74篇。部分著作是第一次公開發表。

目前外界普遍認為，中國經濟正面臨諸多嚴峻挑戰。德國之聲中文網早前報導，中國當前的經濟難題是多方面的。中國人資產的絕大部分都與房地產有關，但多家大型房地產開放商相繼倒閉，引發了嚴重的信任危機。而隨著房地產價格不斷下滑，越來越多的中國民眾開始「消費降級」，寧願把錢存起來以備不時之需。紐約時報上周則指出，中國經濟再遇大麻煩：政府稅收下降。