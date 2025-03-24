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籲中美和平共處 謝鋒：美方以台制華 徒勞且危險

記者陳宥菘／綜合報導
中國駐美大使謝鋒22日受邀以視訊方式在第二屆吉米．卡特中美關係對話會上致詞。（圖／取自中國駐美大使館網站）
中國駐美大使謝鋒22日受邀以視訊方式在第二屆吉米．卡特中美關係對話會上致詞。（圖／取自中國駐美大使館網站）

中國駐美大使謝鋒22日以視訊出席卡特中美關係對話會致詞指出，美國「以台制華」不僅徒勞而且危險，要求美方不能挑戰紅線、底線，呼籲雙方和平共處，讓「修昔底德陷阱」成為過去式。

據中國駐美使館發布，謝鋒強調中美兩大國難免有分歧矛盾，關鍵在於尊重彼此核心利益，不能挑戰紅線、底線。支持台獨就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係政治基礎，任何時候都不得違反。

謝鋒說，中美合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，美國對中國出口、陸企赴美投資分別拉動約100萬個就業機會，把中國市場和企業拒於門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴力鏢終將反噬，中方為美應對芬太尼問題提供各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是「恩將仇報」。

謝鋒表示，中方願在平等和相互尊重基礎上，透過對話磋商解決彼此關切，如果美方執意甩鍋推責、遏制打壓，中方必將採取一切必要措施維護自身正當權益，「中美完全可透過良性互動相互成就，不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級」。

「戰爭慘痛教訓告誡我們，無論是冷戰或熱戰，都打不得也打不贏。」謝鋒說，當今世界動盪不安，國際社會比以往任何時候都更渴望和平穩定、更期待中美和平共處，「我們不僅要銘記歷史，更要為未來採取行動，讓修昔底德陷阱（既有和新興強權必衝突）成為過去式。」

謝鋒 關稅

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