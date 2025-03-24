中男足1：0贏韓 這一邊2萬觀眾狂歡 那一邊韓球迷氣炸

U22國足1：0絕殺南韓，劉浩帆（左）爆射破門。（取材自北京日報）

中國國家足球隊終於贏了，在昨天舉行「鹽城國際足球邀請賽」中，中國U22男足在第86分鐘時絕殺南韓 U22男足，以1：0戰勝，暫列積分榜第一名。這是中國U22男足年度第一勝，現場近2萬名觀眾狂歡，激動大喊「太過癮了，鹽城真是福地」，「希望國足從此不再是弱雞」。南韓媒體球迷則氣炸了，無法接受時隔兩年再輸中國，憤怒刷屏「能輸給中國真是奇恥大辱」。

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據直播吧報導，U22國足1：0絕殺南韓U22，關鍵在劉浩帆於比賽第86分鐘破門。U22國足在比賽前20分鐘完全占據了場上的主動，一度掌控7成的控球率，並讓南韓隊0射門。

年輕球員不負眾望，開場僅2分鐘，跳級入選的陳澤仕主罰任意球拉出弧線，可惜皮球繞過人牆擊中立柱彈出。第4分鐘，U22國足捲土重來，劉小龍突破殺入禁區橫傳門前，鮑盛鑫面對空門錯失良機。此後，U22國足連續向南國隊門前施壓，打出多次漂亮的配合。整個上半場，U22國足優勢明顯，5次射門有4次射正，而韓國隊僅有1次射門，這樣的場面在以往的中韓較量中並不多見。

下半場，U22國足開局防線有點混亂，南韓隊趁機打出一波攻勢。不過，U22國足很快穩住陣腳，並在連續換人後，獲得了幾次絕佳得分機會。此後，U20球員蒯紀聞和年僅18歲的申花小將楊皓宇雙雙替補登場，球隊的攻勢也更加猛烈。終於在第86分鐘，U22國足取得領先。艾菲爾丁開出角球，彭嘯頭球中框，劉浩帆跟進破門，U22國足以1比0戰勝了南韓隊。

主帥安東尼奧對首發陣容進行了4次改動，劉小龍、陳澤仕、彭嘯和李昊首發出場。4人中，彭嘯和陳澤仕都是U20年齡段球員，在第二場比賽中就大膽啟用U20球員，足見安東尼奧對於年輕人的信任。

這場比賽看得現場近2萬名觀眾熱血沸騰，據紫牛新聞，連看國足兩場比賽的球迷戴麗麗心情久久未能平靜，她激動地說：「太過癮了！大家都說鹽城真是福地！希望中國隊能從這裡一直順利走下去」。

2023年U20亞洲杯1/4決賽時，中國男足U20加時1：3不敵南韓U20，遺憾無緣世青賽。此次在鹽城舉辦的國際足球邀請賽中，U22國足絕殺南韓U22，成功彌補了2年前的遺憾。

不過南韓球迷怒了，無法接受時隔兩年再輸中國，媒體和球迷紛紛在網上怒批「無法接受，沒有任何道理」，「能輸給中國真是奇恥大辱」，「南韓足球未來一片黑暗」，「南韓現在連中國隊都能輸嗎？」南韓媒體News1非常不服氣撰文表示，南韓隊是「爆冷」輸球，南韓U22男足在客場面對被認為實力稍遜自己的中國U22男足時，意外遭遇了失利。