中自揭開發出新型電纜強力切割機 可望顛覆海權格局

中國公開新型海底電纜強力切割機，足以切斷全球最堅固的水下通訊或電力線路。示意圖。（取材自X平台）

中國團隊開發出一款新型深海電纜強力切割機，能切斷全球最堅固的水下通訊或電力纜線，這是全球首次有國家正式揭露具備可破壞重要海下網絡的資產，可能重塑全球海洋戰略格局。

據彭博、法廣引述南華早報報導，中國期刊「機械工程」2月24日發表論文，這款新型切割機最深可達水下4000米進行作業，是現有海底通訊基礎設施最大作業範圍的兩倍，並可設計搭配先進載人及無人潛水艇使用。

報導指出，這個機器由中國船舶科學研究中心和深海載人裝置國家重點實驗室共同開發，主要針對所謂的「裝甲電纜」，這些電纜外層有鋼、橡膠和聚合物護套，構成全球95%數據傳輸的基礎。

由於傳統刀具難以切斷用鋼鐵加固的電纜，研究團隊改而使用直徑150毫米的金剛石塗層砂輪，以每分鐘1600次的高速旋轉擊碎電纜，這種方法也能最大程度減少海底沉積物的干擾。

儘管這款工具最初是為了民用打撈和海底採礦用途而發明，但隨著海底電纜已經成為各國政府在局勢升溫或爆發衝突時的主要弱點，在此背景下，它的其他能力與用途可能會引起各國警覺。

例如，在關島等戰略要地附近切斷電纜，可能會在地緣政治危機期間破壞全球通信穩定。關島是美國軍方印太第二島鏈的關鍵，是遏制中國的防禦戰略點。那裡擁有十多條光纜，為包括谷歌 （Google ）在內的軍事和民用客戶提供服務。