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事關民族尊嚴…習近平上任後 13年追回2156件國寶

記者林則宏／綜合報導
18大以來，中國追回2156件流失文物，圖為2014年美國返還中國文物。（中新社資料照片）
18大以來，中國追回2156件流失文物，圖為2014年美國返還中國文物。（中新社資料照片）

許多國家都在加速追索因各種原因流失海外的文物。中國官媒指出，文物追索和返還，事關民族尊嚴、事關中華文脈，是全體中華兒女願望。2012年中共18大（習近平接任總書記）以來，中國文物追索返還進入「快車道」，據中國國家文物局統計，18大以來已有51批次、2156件（套）流失文物藝術品回歸中國。

人民日報23日報導，回首往昔，文物流失是中華兒女心中難以癒合的創傷。在國家積貧積弱的年代，由於戰爭、走私等多種原因，大量的中國文物被迫遠離故土，漂泊海外。遠古玉器、商周青銅、唐宋名畫、元明瓷器、珍本古籍…許多堪稱國寶級的珍貴文物變成國外博物館的「鎮館之寶」，令人扼腕嘆息。

報導稱，文物追索工作始終牽動著中國官方的心。中國不斷加強文物追索法治體系，國家文物局成立「流失文物追索返還辦公室」，各個部門形成連動，為文物「回家」保駕護航。

中國文物保護基金會會長劉玉珠表示，流失海外的中國文物是文化遺產的重要組成部分，其流散回歸歷程與國家治亂、民族興衰密切相關，寄託著中國人民深厚的歷史與文化情感。

人民日報強調，「不管過去了多久，只要是非法盜取的中國文物，中國政府和中國人民都將堅定不移地追索」。數據顯示，近五年「國寶回家」相關話題網路閱讀量超百億次，「九○後」、「○○後」成為關注主力。　　

報導稱，面對流失文物背景調查艱難、現狀複雜，國際法約束力弱、適用範圍有限等問題，中國在綜合運用外交斡旋、執法合作、協商談判等方式的同時，積極拓展民事訴訟、民間捐贈各種手段，形成政府與民間連動、國內與國際互動的合力。文物追索已經從簡單的索要，升級為科技、外交、法律的多維博弈。

圖為2014年美方返還的銅鎏金勝樂金剛像。（中新社資料照片）
圖為2014年美方返還的銅鎏金勝樂金剛像。（中新社資料照片）

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