中日韓外長會推重啟自貿協定 王毅高喊：讓1+1+1>3

中國外長王毅（左起）、日本外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈出席中日韓外長會。 （路透）

第11次中日韓外長會22日在日本 東京舉行，三國外長就中日韓合作及地區、國際問題深入交換意見，為第十次中日韓領導人會議做了準備。王毅 表示，要早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取儘早達成，推動中日韓合作發揮「1+1+1>3」的作用，造福三國、地區和世界。

綜合新華社、大公報等媒體報導，外界認為，美國發動關稅 戰，促成時隔五年後舉辦中日韓外長會。中國外交部長王毅、日本外相岩屋毅和南韓外長趙兌烈就區域合作等問題深入交流。

中國外交部官網公布新聞稿提到，王毅表示，中日韓應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟。他強調，強調，中方願同日韓一道深化經貿合作，做強「壓艙石」，早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取盡早達成，擴大相互貿易投資，設立中日韓出口管制對話機制，維護產供鏈穩定暢通。

王毅並意有所指地強調「遠親不如近鄰」，指出「中日韓關係搞好了，地區和平穩定就多一份保障」，他喊話日韓「樹立正確二戰史觀」，並呼籲早日重啟中日韓自貿協定談判。

王毅表示，中日韓合作是東亞地區基礎最深厚、機制化程度最高、發展潛力最大的合作架構之一。三國合作啟動20多年來取得積極成果，不僅惠及三國人民和各自發展，也推動了地區穩定與經濟一體化進程。在三方共同努力下，第九次中日韓領導人會議確定的「六大關鍵領域」合作邁出新步伐，事實證明，中日韓合作愈實，三國抵禦風險的能力就愈強，賦能發展的基礎就愈牢，促進人民相知相親也就愈見成效。 日本首相石破茂（左二）與中日韓外長合影。（新華社）

王毅喊話，在科技創新方面，設立中日韓數位經濟合作對話機制，歡迎日韓積極參與中方籌建的中日韓創新合作中心；人文交流方面，努力實現到2030年4000萬人次互訪目標，持續打造「東亞文化之都」。另外，中日韓要應對共同挑戰，助力可持續發展，深化健康老齡化、醫療衛生、新能源、綠色發展、生態環境保護合作。

在會見記者時，王毅表示，中日韓三方在外長會上達成了四點共識，包括鞏固合作勢頭、推進區域經濟一體化、深化交流互鑒、加強多邊協作。

王毅強調，當前百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，地緣政治衝突加劇，開放指數不斷下滑，三國應重溫「正視歷史、面向未來」的共識，堅守合作初心，推動中日韓合作發揮「1+1+1＞3」的作用，造福三國、地區和世界。