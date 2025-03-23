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「和美企打交道是噩夢」 美商：關稅再高 仍從中國訂貨

中國新聞組／北京23日電
邁克爾·金和他的微型市場銷售點。（取材自觀察者網／「商業內幕」供圖）
邁克爾·金和他的微型市場銷售點。（取材自觀察者網／「商業內幕」供圖）

美國總統川普對中國加徵20%關稅、進口鋼鋁徵收25%關稅，藉此保護及增加美國產業收益。不過美媒報導，即使中國製鋼箱因此從一個250元美元暴漲到825美元，美國一位自動售貨機業者仍堅持向中國進貨，他表示，因為他要花最多1200美元才能在美國買到同款產品，且中國早已建立了一套美國比不上的完備出口體系，「再高的關稅都阻止不了我從中國訂貨」。

據觀察者網報導，當地時間3月22日，美國「商業內幕」（Business Insider）網站發布了一篇採訪美國自動售貨機業者邁克爾·金（Michael King）後整理的口述文章，金還經營著美國鹽湖城的全服務微型市場公司Moneta Market，生意愈做愈大；他的微型市場銷售點系統就安裝於他們在中國製造的鋼製箱子裡，如今大約有350個。

金說，儘管川普對中國祭出了高關稅，他計算了一番發現，現在從中國訂購鋼材產品要交高達70%的關稅，原本250美元一個的箱子，如今總價高達425美元，裝運過海關後，價格更是將達到825美元。可再高的關稅也阻止不了他從中國訂貨，因為在美國，他可能最多要花1200美元才能買的這種箱子。

金表示，作為「世界工廠」的中國，早已圍繞於此建立了一整套完備體系，這不是美國所能相比的。除了製造流程，中國在後續物流等方面也是遙遙領先於美國，所有這些流程都包含在價格中的一部分，客戶根本不需要為這些事情操心。

金曾找美國製造商，但因難以溝通合作還是選擇了中國製造商。「美國製造商也不太可能對我的箱子進行噴粉塗裝或包裝，這些事都必須我親自來組織」，他表示，「關稅可能只會給我的生意增加一點成本，但如果試圖在美國完成我想做的事情，簡直是一場組織管理上的噩夢」。

所以，「即使中國的價格上漲幾百美元，我可能還是會從中國訂購，因為實在太方便了。而且中國的零件仍然更便宜，也更容易買到」，金表示，中國人不怕碰上難題，頂多撓撓頭，一周之內就能提出修改方案，而美國企業對他的設計要求不是設置更多障礙，就是變相收取更高費用，最後往往還要客戶自己處理這些麻煩事。

金並表示，要真正阻止他現在從中國訂購鋼材，「美方徵收的關稅還得再提高很多才行」。

關稅 川普 世界工廠

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