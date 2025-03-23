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全中國通辦 婚姻領證「不用再回老家了」 網有讚有嘲

中國新聞組／北京23日電
中國新人領證不用回老家了，婚姻登記將「全國通辦」。（取材自微信）
中國新人領證不用回老家了，婚姻登記將「全國通辦」。（取材自微信）

中國國務院常務會議21日審議通過「婚姻登記條例（修訂草案）」，落實民法典的有關規定，將近年來婚姻登記「跨省通辦」等改革試點成果上升為法律制度。會議指出，本次修訂落實民法典規定，積極回應群眾關切。對於「領證不用再回老家了」，不少網友表示肯定，稱幾十年終於前進了一步。

來源：YouTube

紅星新聞報導，中國民政部發布消息指出，將施行婚姻登記「全國通辦」。屆時，當事人辦理婚姻登記不再受常住戶口所在地限制。

除了要求將婚姻登記「跨省通辦」等上升為法律制度外，22日的國常會上還指出，要按照「高效辦成一件事」要求，持續完善全國婚姻基礎信息庫，加強信息共享，加快推進實現婚姻登記「全國通辦」，不斷提高婚姻登記服務標準化、規範化、便利化水平。要加強綜合性婚姻家庭服務指導工作和婚姻家庭輔導服務體系建設，倡導文明婚俗，促進家庭和諧，構建積極向上的新型婚育文化。

去年8月12日，民政部曾印發通知，公布「婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）」全文，公開徵求意見。3月22日，民政部發布消息稱，為切實做好「條例」的貫徹落實，將重點抓好幾項工作，包括施行婚姻登記「全國通辦」、優化婚姻家庭輔導服務、持續深化婚俗改革，以及建設完善婚姻管理誠信體系等。

在詳解施行婚姻登記「全國通辦」工作中，民政部表示，自2021年6月起，全中國陸續有21個省（自治區、直轄市）開展了2輪婚姻登記「跨省通辦」試點。截至2025年2月底，全中國累計辦理婚姻登記「跨省通辦」49.2萬對，相關工作受到社會廣泛好評。為更好回應群眾訴求，在充分總結試點成功經驗的基礎上，將施行婚姻登記「全國通辦」，屆時當事人辦理婚姻登記不再受常住戶口所在地限制。

「我和愛人都是在北京上班，我是浙江的，他家是甘肅的，我們的戶口都在老家，所以去年結婚的時候只能去他的老家甘肅領的結婚證。我周圍像我們這樣的情況並不少，如果能夠早早在全國通行婚姻登記通辦的政策，應該會給不少人省去奔波的麻煩。」在北京工作的江女士這樣表示。

但也有人表示，「全國通辦也不結婚」、「不知道未來會增加多少後悔的新娘」。

甘肅 國務院

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