李強主持國常會 研究健全涉企收費監管 優化營商環境

中國國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施。(中新社)

隨經濟成長放緩，地方財政緊張，近年中國對企業「亂檢查」問題、「涉企收費」高漲、甚至「遠洋捕撈」違規異地執法引發關注。在此背景下，中國國務院 總理李強 21日表示，要研究建立健全涉企收費長效監管機制，降低企業經營成本、優化營商環境，增強經營主體信心。

新華社報導，李強21日主持國務院常務會議，研究建立健全涉企收費長效監管機制有關措施，審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》。

會議指出，加強涉企收費監管是降低企業經營成本、優化營商環境的重要措施；要健全涉企收費目錄清單制度，將所有收費項目均納入清單並對社會公開，明確服務內容、服務標準、收費額度，清單之外一律不得收費。

還有，要加大違規收費治理力度，對沒有法律法規和政策依據、越權設立的涉企收費項目，一律取消；對擅自提高徵收標準、擴大徵收範圍的行為，堅決予以糾正；對確有必要新出台的涉企收費政策，要加強合法性、公平性以及社會預期影響等方面的審核。

會議也稱，要健全涉企收費監測評估制度，優化問題線索收集和處理機制，營造全社會共同參與、協同治理的良好氛圍，進一步穩定各類經營主體預期、提升發展信心。

會議也審議通過《婚姻登記條例（修訂草案）》，表示要加強綜合性婚姻家庭服務指導工作和婚姻家庭輔導服務體系建設，倡導文明婚俗，促進家庭和諧，構建積極向上的新型婚育文化。