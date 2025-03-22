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中歐班列行駛量驚見下滑 業界：與俄查扣有關

記者陳湘瑾／綜合報導
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在經歷數年的高增長後，中歐班列首度遭遇大幅下滑。最新數據顯示，今年1、2月，中歐班列共行駛去程、回程班列2658列，年降9.2%，累計發送貨物28萬標箱，年降11.3%。其中，班列去程行駛量嚴重下滑，今年前兩個月中歐班列去程行駛1177列，年減26.1%。業者分析，下降原因或與俄羅斯近期加稅與查扣有關。

中歐班列是由中國國家鐵路集團組織、2016年啟用的品牌，是行駛於中國、歐洲及「一帶一路」國家間的鐵路聯運列車，目的是要深化中國與沿線國家經貿合作，也是推進「一帶一路」建設的重要工具。2016年以來，中歐班列長期維持增長態勢，到2024年年底累計行駛超過10萬列，通達歐洲25個國家227個城市，以及亞洲11個國家超過100個城市。

財新網報導，歐亞鐵國際貨運代理（上海）有限公司負責人楊傑表示，往年中歐班列發運量會在正月15工廠復工後增加，今年卻起色緩慢。他認為，原因是自去年10月起俄羅斯對中國汽車課稅，導致中國對俄汽車出口量下降、俄羅斯整體購買力下降及發往歐洲貨物因有軍民共用零件被俄羅斯查扣等影響疊加造成的。

俄羅斯是中國主要的汽車出口國，占中國汽車出口量的兩成。2024年以來，俄羅斯開始採取一系列措施收緊汽車進口，像去年4月起開始要求經中亞國家進入的汽車補繳稅費差額，此前部分中國汽車為規避俄羅斯稅負，會選擇到哈薩克和吉爾吉斯中轉，再進入俄羅斯。

此外，去年俄羅斯查扣中歐班列去程貨物對此亦有影響，俄羅斯政府在2024年10月新規定，對禁止過境俄羅斯的貨物清單進行擴充，包括機械類、電子類用品以及迷彩色衣物，主要針對軍民兩用物品。

因此有中國物流公司反應自2024年10月下旬開始，公司陸續有途經俄羅斯的貨櫃被扣，累計有70個貨櫃箱的貨物受到影響。

俄羅斯 一帶一路 哈薩克

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