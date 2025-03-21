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加拿大抗議處決涉毒公民 北京回批：勿干涉司法

中國新聞組／北京21日電
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加拿大政府19日表示，中國在今年稍早以走私毒品的指控處決四名加拿大公民，強烈譴責北京使用死刑。對此，中國外交部發言人毛寧昨天下午在例行記者會上回應，加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。有媒體分析：這是中國向國際社會釋放更加強硬的信號，也不排除想用加拿大公民的生命來做談判的籌碼。

綜合路透和加拿大廣播公司報導，加拿大外交部長趙美蘭表示，上述四人均擁有中、加雙重國籍，「有四名加拿大人被處決，我們強烈譴責這一事件的發生。」

趙美蘭並指自己與加拿大前總理杜魯多曾親自介入事件，請求寬恕這四名加拿大公民但未果，強調會繼續與北京接觸，希望令其他面臨相似情況的加拿大人能獲寬大處理。

中國駐加拿大大使館先前聲明指出，中國對毒品相關犯罪始終嚴懲不貸，並對毒品問題保持「零容忍」態度。但並未確認是否執行任何處決。

中國外交部昨天的例行記者會上，有記者提問此事。毛寧回應，打擊毒品犯罪是各國共同的責任，「中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。」

自由亞洲電台報導，中國處決四人的消息被披露，正是20日中國對加拿大部分農產品和食品加徵關稅生效日之前。先前中國官媒就表示，這些措施是警告加拿大不要追隨美國的對華強硬政策。

近年來，加中關係持續緊張；2018年加拿大逮捕中國華為公司高管孟晚舟後，北京以間諜名義逮捕加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig），並將另一名因毒犯從15年監禁改為死刑，做為報復。

康明凱對這消息深感悲痛和震驚，他表示，中國處決這些人，既表明了對人的生命和人權的冷漠，也表明了對其他國家看法的漠視。

對於那些持有雙重國籍者，旅美法律學者、獨立時評人士虞平指出，中國就是透過這些處決釋出警告：「不管是有意無意，這都送給海外華人一個非常嚴重的警訊，就是『不要以為加入了外籍，我就不能處罰你』。」

加拿大 死刑 杜魯多

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