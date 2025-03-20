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翻譯、調研…AI助力跨境電商 擴大中企品牌出海

中國新聞組／北京20日電
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AI為跨境電商注入新活力，成為中國電商發展新趨勢。圖為去年4月29日，在中國樂谷．村播學院總部基地啟動儀式現場的AI自動直播展示區。（新華社）
AI為跨境電商注入新活力，成為中國電商發展新趨勢。圖為去年4月29日，在中國樂谷．村播學院總部基地啟動儀式現場的AI自動直播展示區。（新華社）

一系列人工智慧（AI）新產品、新技術亮相正在福州舉辦的第五屆中國跨境電商交易會，折射出AI技術助力中國跨境電商發展的新趨勢。

中新社報導，數據分析、語音數據分析、主播姿態分析及表情分析……福建一家企業技術工程師張彬攜帶具備AI技術的直播設備參展。他介紹，AI直播系統可幫助新手帶貨達人快速提升直播技巧，還能為跨境電商賣家提供跨境直播籌備、短視頻營銷等全方位解決方案。該設備通過AI技術，能夠實時監測直播中的高頻詞、關鍵詞，並及時給予主播提示。  

「基於大數據和AI，我們研發的產品能夠為賣家提供市場調研、消費者畫像、痛點分析以及未來需求預測等服務。」雲雅信息技術有限公司市場負責人張心怡介紹，該公司旗下產品「賣家精靈」的AI評論分析功能可一鍵總結商品頁面的消費者反饋，幫助賣家快速把握市場動態，減少人工分析的時間和成本。「不僅提高了工作效率，還幫助賣家在前期市場調研階段更加精準地把握市場動態，減少因判斷失誤而導致的風險。」

張心怡表示，通過AI賦能，「賣家精靈」為跨境電商賣家提供從市場調研到運營優化的全鏈路解決方案，助力中小賣家提升運營效率，降低運營成本。 　　

阿里巴巴國際站作為跨境電商領域的重要平台，展示了AI技術助力品牌「出海」的新成果。阿里巴巴國際站工作人員阮文婷介紹，平台已經上線AI聲音助手、智慧發布、智慧接待等多項功能，幫助商家更高效地進行商品發布和客戶服務。

「AI技術的應用已成各大電商平台的主流趨勢。」阮文婷表示，將通過AI技術提升平台服務能力，幫助跨境電商企業實現營業額增長。

作為中國國內領先的社交平台，今年小紅書推出了電商出海領航計畫。小紅書電商負責人韓焱在接受採訪時透露，目前該計畫正處於起步階段，將助力中國品牌和商家拓展海外市場。

小紅書目前主要將AI技術應用於翻譯功能，幫助商家和用戶跨越語言障礙，更好地進行交流和交易。韓焱表示，小紅書計畫逐步擴大出海業務，吸引更多優質商家入駐，希望藉助跨境電商助力中國產品出海，並通過平台傳播中國文化。

AI 電商 小紅書

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